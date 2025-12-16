引「用刀叉吃人肉」名言反諷　檢酸柯文哲：戴上魔戒就變了

▲涉犯京華城等案的柯文哲，16日到台北地院出庭續行檢方論告程序。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（16日）上午續由檢方論告柯文哲涉犯收賄罪嫌，檢方引用柯過去形容複雜政商關係的名言「用刀叉在吃人肉，都是很高雅的」，反諷柯任內不斷給京華城「方便」、就看對方選舉時如何「回報」，檢方感慨相信柯本來很清廉，可能因為選舉很花錢，「戴上魔戒，就變了」，但身為市長「可不可以這樣收錢？」

柯文哲昨天開完庭短暫受訪，喊話檢方「法庭上應該是講事實、講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單！」今聽完檢方論告，他神色凝重，預料今下午進行柯與辯護律師團答辯程序，他將會提出猛烈反擊。

今上午9點44分起，仍由公訴主任檢察官林俊廷論告，延續昨天未完的收賄案情，詳述去年（2024年）8月30日搜索柯文哲住處、查扣編號「A1-37」行動硬碟，發現硬碟內「財務」資料夾內的「工作簿」Excel檔案，記載多筆人名、數字與時間，當天就用來訊問柯。

▲柯文哲15日開完庭受訪，反擊檢方應該講事實、講證據，「而不是利用臆測在編故事」。（圖／記者黃哲民攝）

林俊廷指出，查扣時，硬碟上頭貼著1張橘色便利貼，寫著「2023.02.23備份」，柯文哲承認那是他的字、硬碟應該是他的，之後在硬碟內找出很多檔案，包括講稿、人事檢討甚至居家隔離通知書，很多明顯「專屬一身」的私人資料，作者都是「Wen」。

林俊廷表示，硬碟資料修改日期為2022年12月27日，是柯文哲卸任台北市長後2天，備份日期是柯回任台大醫院退休後22天，這顆行動硬碟不僅是柯的，裡面的文件檔案，也是柯以「Wen」之名製作與存檔，柯卻辯稱「我不清楚」、「我不要講了」。

檢方如此費勁解說，用意是證明「工作簿」檔案是柯文哲親手記錄的募款金流證據，寫的數字都是錢，據此合理推論「小沈1500」的記載，代表柯收取沈慶京1500萬元，時間點就在2022年10月19日，沈婉謝其他政治人物、僅邀市長親臨主持京華城動土典禮前後，是感謝柯協助取得20%容積獎勵與建照的對價。

▲台北地院審理京華城等案，16日續行檢方論告程序，被告沈慶京出庭。（圖／記者黃哲民攝）

林俊廷指柯文哲曾說「你能欺騙所有人於一時，你能欺騙少數人於長久時間，但你不能欺騙所有人於永久，時間久了，『真相』會慢慢顯現出來」，但起訴內容通篇沒有政治語言，最後會顯現出來的，就是「帳冊」。

林俊廷問柯文哲，記在「帳冊」的金額，一筆一筆這麼高、到底要怎麼忘記？范有偉給500萬現金、怎麼忘記？沈慶京給1500萬元，忘得了嗎？請柯「勿自欺欺人」，若辯稱「金主要捐錢不行嗎」，就等於承認帳冊屬實，若辯稱「我只是轉手」，但金主是看柯的面子捐錢，何況柯不是車手。

「無論目的是什麼，身為市長，不可以到處收錢，尤其是收沈慶京的錢」，林俊廷強調，柯文哲辯稱錢都用在選舉，難道是要證明自己「清清白白收錢？」其他金主因無對價關係、不怕承認捐錢，沈不敢承認，就是怕京華城變成行賄產物。

林俊廷表示，柯文哲說過「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋？那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的，這些所謂複雜的政商關係，就是選舉費用來的」，這段名言，正是京華城案寫照。

林俊廷細數柯文哲裁示陳情轉研議，讓京華城訴求「起死回生」，批示公告公展、指定PM（專案管理人），要求下屬怎麼做都行、快就好，不斷對京華城「我給你一個方便」，等選舉時，看對方如何回報。

至於柯文哲辯稱錢不是給他的，林俊廷套用柯另一段名言「其實真的有選過一次的人，就知道眉角在哪裡，哪裡是進你的帳戶，拜託，都是在旁邊弄的啦！」林說柯自稱「清所以白、乾所以淨」，但檢方看到的是柯「貪，所以污」。

林俊廷強調，審理至今，他都稱呼「柯文哲市長」以示尊重，也相信柯本來很清廉，可能因為選舉很花錢，「戴上魔戒，就變了」，但柯本案收錢時仍為市長，「身為市長，可不可以這樣收錢？」本案犯罪事證明確，請法官依法判決。