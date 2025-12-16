基隆在地企業設計不鏽鋼候車亭　邱佩琳：讓浴室舒適感上街

▲基隆在地企業設計特色不鏽鋼候車亭啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府昨（15日）下午於安樂區興寮里舉辦候車亭啟用記者會，由毅太企業（一太e衛浴）捐贈並認養的全新候車亭正式啟用。此次候車亭由企業主動投入經費與設計，結合品牌於整體浴室領域的專業與在地需求，打造一座兼具機能性、安全性與美感的候車空間，展現企業回饋地方的用心。

副市長邱佩琳表示，基隆氣候潮溼、多雨，對戶外公共設施的耐用度是一大考驗，因此本次啟用的候車亭特別採用不鏽鋼等耐用材質作為主結構，以延長設施使用年限。一太e衛浴也將整體浴室的核心理念「舒適、潔淨、安全、明亮」融入候車亭設計中，讓民眾在等候公車時，能享有穩固遮蔽、充足照明與清爽環境，提升通勤過程的舒適感。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

毅太企業董事長洪團樟表示，毅太企業深耕基隆在地近50年，預計明年中將啟用第三座廠房。此次設計並捐贈特色候車亭，除設置於新廠房所在地外，也希望透過候車亭的設計意象，讓民眾更加認識在地企業。他進一步指出，造型設計以「浴室是每個人生活中放鬆的角落」為發想，將日常沐浴的意象融入街道空間，結合基隆多雨的城市特質，期盼讓候車民眾感受到來自在地企業的一份關懷，為市民回家的路上留下一盞溫暖的燈。

邱佩琳也代表市府肯定並感謝毅太企業（一太e衛浴）以實際行動投入公共建設，透過捐贈並認養候車亭的方式回饋地方，不僅提供市民更友善舒適的候車環境，也為基隆建立公私協力的良好典範。市府未來亦期待有更多在地企業與團體共同響應，攜手為城市各個角落打造兼具功能與溫度的公共空間。