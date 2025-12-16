　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Google搜尋「67」螢幕會大力晃動　一票試玩驚：超彈！背後原因曝

▲▼手機。（圖／CFP）

▲Google瀏覽器有小彩蛋。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

Google瀏覽器常常有特別的小彩蛋，有網友發現，只要在瀏覽器搜尋「67」，整個頁面就會出現扭曲，如同被大力搖晃一般，許多網友搜尋後驚呼「Google越來越強大了」、「Google是活的！」還有許多網友分享其他關鍵字，都可以觸發小彩蛋。

有網友在Threads發布一則影片，「去Google查67螢幕會晃」。影片中在Google搜尋「67」後，整個畫面隨即被大力搖晃，維持2至3秒才停下。

許多網友實測後紛紛表示「我的甚至特別彈」、「我以為你在唬爛，真的會晃」、「有一種Google是活的感覺」、「莫名覺得好笑」、「Google越來越強大了」、「查了。真的晃給我看」。

除了「67」，還有網友熱心整理其他可以觸發特效的關鍵字彩蛋。搜尋「隕石」會看到隕石墜落螢幕，並造成畫面搖晃；搜尋「流星雨」則會讓畫面變暗並出現流星特效；搜尋「Dog」還能玩互動遊戲，點螢幕就會有狗掌印出現。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

事實上，「67」是一個迷因，這個詞最初出自Skrilla的歌曲《Doot Doot (6 7)》，原本只是致敬費城的第67街（67th Street），無特別含意。然而，有球迷將身高6呎7吋的NBA球星LaMelo Ball剪輯進相關迷因影片，因此迅速爆紅。

2025年3月，一名叫Maverick Trevillian的男孩，在一支爆紅影片中於籃球比賽現場喊出這個詞，並做出上下擺動的興奮手勢，因此被稱為「67 Kid」。社群流行語「67」沒有明確意義，卻能引發共鳴，甚至一路爆紅至主流文化圈，最終還被線上字典「Dictionary.com」選為2025年度代表字。

12/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中捷列車進站響起《第二人生》　「3大隱藏彩蛋」曝

五月天睽違多年重回台中洲際球場開唱，繼「主題車站與彩繪列車」掀起粉絲打卡熱潮後，五月天再推隱藏驚喜！明天起，當列車進站松竹站、高鐵台中站及文心崇德站時，進站音樂將播出五月天經典歌曲〈第二人生〉旋律；此外，中捷也推出「雞腿管家」限量紀念明信片與五球套色集章活動，歡迎大家一起解鎖隱藏彩蛋。

Google彩蛋67搖晃搜尋特效迷因

