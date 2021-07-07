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北市信義區2染疫櫃姐住永和、新莊　侯友宜：雙北一定要區域聯防

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎本土確診病例6日一共增加27例，其中新北市新增11例，6例與台北市相關，包含2名在台北市信義區工作的櫃姐，她們的足跡遍及家樂福仁愛店、台北信義誠品、全聯新莊龍安店、家樂福便利購丹鳳店。新北市長侯友宜呼籲，雙北一定要區域聯防，不可能新北好、台北不好，也不可能台北、 新北不好，所以兩個都要好。

▲▼柯文哲、侯友宜一同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會成立大會暨第1次組織委員會籌備會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜期望雙北一起區域聯防疫情。（資料圖／記者李毓康攝）

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新北市6日新增11例本土病例，分別是中和4人，土城、永和各2人，三重、新莊、五股區各1人，熱區板橋則已經連續兩天「+0」。

新北市長侯友宜進一步分析感染源並表示，有5人是職場感染、4人家戶感染，其中與台北市有關的共6人，北農一人、環南一人，環南個案是先生在環南賣家禽，先生染疫後傳染給太太；另一名為先生在北農拍賣蔬菜，染疫後傳染給太太，因此兩例傳染源都很明確。

侯友宜接著說明，台北市某醫院也有一人感染，該個案是永和人；另外，不明感染源有一人，也是永和人，在台北市工作，近期沒有出國，除了到公司外，大部分時間都居家辦公，生活非常單純，目前一直在追溯源頭，是否從職場、住家附近受感染，仍在疫調當中。

▲▼新北防疫0706。（圖／翻攝直播）

▼▲新北市6日新增11例本土病例。（圖／翻攝直播）

▲▼新北7/6最新疫情。（圖／翻攝直播）

至於日前確診的兩名信義區櫃姐，新北市衛生局6日公布足跡資料，新光三越A11確診櫃姐於6月28日、29日及7月2日上午11點半至晚間8點都在新光三越A11信義店，但7月3日曾到過家樂福仁愛店。

另一名櫃姐則是在誠品信義店服務，她在7月2日、3日的10點半到晚上8點都在信義誠品店，7月1日的11點25分至11點40分到過全聯新莊龍安店、7月4日的12點30分至12點50分到過家樂福便利購丹鳳店。

▲新北足跡。（圖／市府提供）

▲兩名確診櫃姐分別住在永和區和新莊區。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，新北市這11例確診個案都能夠完全掌控，考量到數據本來就會波動，這波動不是單一新北，所以雙北一定要區域聯防，不可能新北好、台北不好，也不可能台北、 新北不好，兩個都要好，大家要努力區域聯防，只要有狀況就通報各縣市。

侯友宜說，從區域聯防的重要性可以看出，在整個防範上，雙北一定要並肩作戰，息息相關，所以他經常說，篩檢大家一起來，目標大家一起完全有效控制疫情，這才是最重要的方向。

▼侯友宜呼籲雙北一定要並肩作戰。（圖／翻攝直播）

▲▼新北防疫0706。（圖／翻攝直播）

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