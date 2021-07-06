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小吃店遭棄單20碗麵倒光！神網友一招「完美復仇」全笑翻：好厲害

▲▼老闆娘遭惡意棄單。（圖／《東森新聞》）

▲老闆娘遭惡意棄單，20碗麵全銷毀。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，全台商家生意量下滑，業者苦不堪言。宜蘭一名麵攤老闆娘指控，4日接到顧客的電話，要求製作20碗湯麵，沒想到做好以後無人領餐，回撥又不斷被掛電話、拒接，只能將餐點全數丟掉。事件曝光以後，網友也想出辦法，替老闆娘制裁惡意棄單的顧客了。

老闆娘4日在「爆料公社公開版」貼文，顧客上午8點打來訂餐，要求製作10碗粄條、5碗米粉以及5碗麵，等到製作完畢，過了一個小時，都沒人來取餐。

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老闆娘回撥訂餐的電話，一直都有撥通，卻全被掛到，最後遭到拒接，讓她相當生氣，最後只能將餐點銷毀，「現在疫情，大家生意難做，有做生意的店家，麻煩記住此電話，不要像我們受害了。」

▲▼網友幫麵店老闆娘完美復仇。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

▲網友幫麵店老闆娘完美復仇。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

老闆娘接受《東森新聞》採訪時說明，做好了以後，客人沒有來取，總不能再賣給其他顧客，因此只能銷毀。

貼文曝光以後，引起網友熱議，不少留言譴責棄單的顧客，這種行為十分不可取，也希望老闆娘能夠報警，給棄單顧客一個教訓。

此外，也有網友透過App制裁，在通話過濾軟體「Whoscall」上標註「叫麵放鳥去鴻趕」，以此讓其他商家警惕。而備註曝光以後，也讓眾人感到相當愉悅，在下方留言朝聖，「還有這招，厲害、「讓有w（Whoscall）打給他的朋友都知道這傢伙鴻趕。」

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