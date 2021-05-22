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業者大腦補！關掉卡拉OK一個move騎樓營業　警完敗驚呆

▲內埔鄉一家小吃店業者違規營業，內埔警錄影函送衛生局開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔鄉一家小吃店業者違規營業，內埔警錄影函送衛生局開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉一家卡拉OK小吃部業者，關掉唱歌設備，將餐桌擺在騎樓營業，民眾發現報警，警方趕到，業者以為如此就可以營業，警方以未設有隔離板及採實名制等違規事項，錄影蒐證後函請縣衛生局開罰。

▲內埔鄉一家小吃店業者違規營業，內埔警錄影函送衛生局開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼小吃店騎營業。

▲內埔鄉一家小吃店業者違規營業，內埔警錄影函送衛生局開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣防疫工作15日進入「準三級」警戒，休閒娛樂場所禁止營業，包含卡拉OK店；19日進入「第三級」警戒，餐飲場所全面實聯制，內用未用隔板或無法保持社交距離，一律規定外帶。

內埔鄉經營卡拉OK小吃部的王姓業者，以為關掉卡拉OK音響設備、沒有女侍坐陪，或將內用桌子擺到騎樓上，「一個move」，就開始營業。

內埔警分局21日接獲檢舉，趕往查看，發現業者未關閉休閒娛樂場所，違反傳染病防治法規定。王姓業者說，卡拉OK未開啟，它是熱炒店，且餐桌係擺於騎樓，「這樣不是合乎規定嗎？」。

警方檢視現場，發現業者未依餐飲業規定落實實名制，內用客人未有社交距離或隔板；且營業場所業者未主動量測消費者體溫及手部消毒等情事舉發。蒐證錄影後一併舉發，函報衛生局裁罰。

分局長蔡耀順表示，休閒娛樂場所有其停業的防疫規定，餐飲業亦有其實聯制及內用隔板的要求，對於業者所涉的違反情事，該分局一併送權責機關裁量，業者如不服，可於衛生局裁罰前陳述意見；但嚴正呼籲，業者別暗渡陳倉，自行腦補，合理化解釋，擾亂「同島一命」的政策規定。

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