桃園小吃店偷營業　警嗆：已經看到...8男女趕快戴口罩

▲附設卡拉OＫ小吃店貼著暫停營業公告，卻拉下鐵門違規營業。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，全國各地進入第三級警戒，桃園市八大行業及網咖、電子遊戲場等休閒娛樂場所暫停營業至6月8日，但仍有業者無視防疫規定，桃園市大園警分局於23日晚間查獲一處附設KTV的小吃店，關上鐵門躱避臨檢，一舉查獲室內有8人群聚，警方蒐證後函請衛生局裁罰。

▲業者被員警當場堵住再臨檢查獲私下違規營業。（圖／記者楊熾興翻攝）

大園分局新坡派出所員警於23日21時許，至觀音區中山路一段一間小吃店巡查，陳姓負責人走出店門後，店內人員隨即將門關上試圖躲避查緝，員警發現後直嗆「開門，已經看到」當場要求負責人開門配合臨檢。

▲▼警方分別查獲8名男女違規群聚依法函送裁罰。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方進入店內查看，果然在1樓前廳及KTV包廂、2樓房間等處所，共查獲8名男女群聚，而且看到警察進門臨檢才戴起口罩，陳姓業者聲稱在場都是親友及住客，未對外營業，由於現場沒有實施實名制登記，亦無量測體溫設備，涉嫌違反相關防疫規定，警方蒐證後依法函請衛生局裁罰。

警方呼籲，三級警戒期間，防疫措施更加嚴格，未依規定佩戴口罩者，將依照「傳染病防治法」處以新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰；另違規聚會、參加宗教活動、特定場所未依規定停業者，也將依法開罰6萬至30萬元。

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