高雄男開車「昏睡路中」　搜出1.82公克安毒慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名有毒品前科的李姓男子，疑似剛吸食完毒品，竟將車子停放在馬路中睡覺影響交通，被人發現報警。警方獲報到場，叫醒睡夢中的李男，他一臉神情恍惚的表情，立刻引來眼尖員警的注意，隨後在車上找到安非他命，當場人贓俱獲。

▲高雄一名男子疑似疑似剛吸食完毒品，竟將車子停放在馬路中睡覺影響交通，警方獲報到場並在車內發現毒品安非他命。（圖／記者吳世龍翻攝）

小港分局大林派出所於5日下午2點45分左右，接獲民眾報案指出，位在小港區沿海三路上，有一部自小客車不知為何停在路中，嚴重影響交通且車內還有人在睡覺。員警獲報案到場，果然發現有一名男子昏睡在車內，立刻拍打車窗叫人，「先生，先生，你怎麼睡在這裡？」，該名男子被叫醒後，竟企圖逃離現場，所幸被眼尖的員警出聲制止阻攔下來，但他這舉動反而更引起警方的關注，立刻盤查身分，在車內查獲安非他命1.82公克。

▲警方在車內發現毒品安非他命1.82公克。（圖／記者吳世龍翻攝）

經警方調查，這名睡在車內的29歲李姓男子，是警方列管的毒品治安人口，他疑似剛吸食完毒品，竟沒想到開車都會睡著，警方訊後依照毒品防制條例將他移送檢方偵辦。

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