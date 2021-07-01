獨／3煞絕命追殺內幕曝！假鈔買貨惹怒毒梟　開車撞再亂棒打死　

▲高雄市一男子慘死街頭，救護員對他急救仍不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子當街被兇殺，經過一天的追查後，警方已有初步掌握，疑似是「毒品交易糾紛」，死者欠對方「幾千塊」，不過據了解也可能是這名男子「拿假鈔買毒」釀殺機，但真正原因仍有待主嫌落網後才能確定。

三民區順昌街30日清晨4時30分許發生街頭兇殺，一名年輕男子被一部轎車衝撞，男子當場被撞飛倒地，隨後轎車上走下3名惡煞，手持木棍朝著男子圍毆，現場鮮血四濺，等待救護人員到場時，男子已身受重傷、失去生命跡象，搶救後仍宣告死亡。死者家屬透露，男子有債務糾紛，懷疑因此惹上殺機，目前詳細案情警方正在積極調查中。

警方初步了解，陳姓死者是貨運司機，而家屬向警方供稱死者生前有「欠下債務」，不過經過追查之後，赫然發現這筆債務竟然是「毒品」，據了解警方掌握到線索，陳姓男子當天應該是約好對方來見面，可是見面之後「談什麼並不清楚」，只知道陳姓男子跟副駕駛座上的另一個人起了口角。

雙方一言不合，才有追人、撞車、棍棒圍毆，還有利物刺殺等暴力行為，而且警方在陳姓死者的遺體，發現大腿還有利刃穿刺傷。只是讓警方目前不解的是，下手的這一方，的確是陳姓男子的「債主」，但是欠款金額只有幾千塊錢，為了區區幾千塊就奪人性命？不過現在也有一說是雙方相約當天是為了要買毒，而陳姓男子「拿假鈔」要進行交易，被識破又不認，嘴硬才惹禍上身，但真正行兇動機仍待主嫌落網後，才能夠進一步釐清。

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