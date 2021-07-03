長髮短褲女「重量級連結」！業績超慘淡　哀嘆都是疫情害的

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情依舊嚴峻，全國仍維持在3級警戒中，但還是有人要進行「人與人的連結」。高雄市警方日前在三民區某家旅館內，查獲一名長髮短褲妹涉嫌從事性交易工作，長髮妹被抓時嘆說，因疫情關係，原本的工作幾乎都停擺，為了要過生活只好下海，每次代價是3000到3500元不等，訊後將依違反社會秩序維護法裁罰。

▲警方日前執行網路巡邏時，發現梁姓長髮短褲妹涉嫌從事性交易工作。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方在梁女的包包內查獲保險套。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市三民一分局員警日前在執行網路巡邏時發現，有女子在臉書社團po文尋找性交易對象，並透過加LINE的方式聯繫，於3日下午在三民區自立路上的某家旅館內，查獲這名25歲且重達80公斤的梁姓長髮短褲妹。由於正值三級警戒期間，警方不敢大意，過程中穿上全副防護衣將她送醫篩檢，確認為陰性後帶回派出所並在戶外偵訊。

▲因疫情期間，警方穿上全副防護衣並在戶外進行偵訊。（圖／記者吳世龍翻攝）

只有國中學歷的梁女說，因為新冠肺炎疫情影響的緣故，導致自己原本做的餐飲業及美甲工作都休業，為了生活逼不得已，只好在網路上招攬接客，而這星期只接了3名客人，每次代價是3000到3500元不等。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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