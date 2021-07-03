　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6層樓分租套房噴火煙警鈴聲大作　中山大學女學生嗆傷驚險逃生

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市鹽埕區一棟分租套房大樓3日清晨發生火警，現場濃煙不斷向上竄出。。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鹽埕區一棟分租套房大樓，3日清晨發生火警，現場濃煙不斷向上竄出，消防局獲報後立刻出動共22車47人前往搶救，火災警鈴聲大作，大部分房客都已自行下樓逃生，火勢約45分鐘後撲滅，但仍有2名受到嗆傷的女子被緊急送醫治療，所幸都意識清楚無大礙。

這起火警是發生在3日清晨5點多，位在鹽埕區五福四路上一棟6層樓的分租套房大樓突然傳出火警，現場濃煙不斷竄出，消防局獲報後不敢大意，立刻出動鼓山、前金、中華、新興、鼎金分隊及特搜中隊合計22車47人前往搶救。抵達後，發現大量濃煙從位在一樓的早餐店不斷向外竄出，立刻兵分多路引導租客下樓及佈線灌救，經過約45分鐘後順利將火勢樸滅，但過程中，有一名早餐店的女員工及一名承租的中山大學女學生遭到濃煙嗆傷，救護人員將2人緊急送醫治療，所幸都意識清楚無大礙。

警方表示，發生火警的是一棟分租套房大樓，而承租的房客大都是中山大學學生，所幸火災發生時下，警鈴聲大作，大部分的學生都已先自行下樓逃生，不然後果不堪設想。消防人員初步研判，懷疑起火點是在1樓早餐店的後方廚房煎台及廚具，至於，火警發生的真正原因，有待火災調查人員進行釐清。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

高雄婦遭詐騙老梗騙50萬　車手被逮竟稱「被抓也是遲早的事」

ET快訊
北漂男輕生亡！ 遺書控職場霸凌　姊討公道「反要賠償70萬」
新冠長期「恐怖後遺症」！　研究曝關鍵原因
女星逼「青春期兒子」一起看A片　2帥兒崩潰
快訊／太神！大谷翔平單場雙轟　關鍵盜壘助天使隊獲勝
市場確診狂炸「712三級延長？」　網曝夜市現況：沒意義了
北宜彎道「保時捷對戰大貨車」　900萬跑車「噴胎」變廢鐵
女警「制服剪洞」與囚犯激情上演SOD！　獄中大玩活春宮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

第2波疫苗造冊「檢察長入列」起風波　桃園地檢署：考量職務特性

相驗查死因！85歲嬤打莫德納16hrs後　家人一早悲見猝逝

快訊／中火發電廠工人36米高跌落　全身多處斷骨左肩變形死亡

弟北漂5天輕生亡！ 遺書控職場霸凌　姊討公道「反被判賠70萬」

暗夜強押小三暴打！扒光上衣公墓罰站半小時　最悍正宮下場出爐

一年戰遍各地摩鐵！中科院小三嬌喊：變成我的形狀　超鹹濕對話曝

6層樓分租套房噴火煙警鈴聲大作　中山大學女學生嗆傷驚險逃生

喊撤換衛生局長刷整排苗栗縣議員電話　恐嚇男疑似從桃園打來

流氓里長變「地下市長」勒索廠商　30現卸任里聯手收賄遭重判

北宜彎道「保時捷對戰大貨車」　900萬跑車「噴胎」變廢鐵

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

第2波疫苗造冊「檢察長入列」起風波　桃園地檢署：考量職務特性

相驗查死因！85歲嬤打莫德納16hrs後　家人一早悲見猝逝

快訊／中火發電廠工人36米高跌落　全身多處斷骨左肩變形死亡

弟北漂5天輕生亡！ 遺書控職場霸凌　姊討公道「反被判賠70萬」

暗夜強押小三暴打！扒光上衣公墓罰站半小時　最悍正宮下場出爐

一年戰遍各地摩鐵！中科院小三嬌喊：變成我的形狀　超鹹濕對話曝

6層樓分租套房噴火煙警鈴聲大作　中山大學女學生嗆傷驚險逃生

喊撤換衛生局長刷整排苗栗縣議員電話　恐嚇男疑似從桃園打來

流氓里長變「地下市長」勒索廠商　30現卸任里聯手收賄遭重判

北宜彎道「保時捷對戰大貨車」　900萬跑車「噴胎」變廢鐵

26歲以下「Z世代」　僅10%每月支出會買保險！

大谷翔平30轟！鄉民刷一排「勞工之恥」　狂喊：笑死！不敢上一壘

佩真認了未婚生2子「怒斥和沈玉琳無關」！不需要孩子親爹負責

颶風艾莎來襲！佛州大樓22死126失蹤　將拆除大樓剩餘殘骸

第2波疫苗造冊「檢察長入列」起風波　桃園地檢署：考量職務特性

護理長問「有無降焦慮音樂」？文總合作角頭「線上接力演唱」挺醫護

相驗查死因！85歲嬤打莫德納16hrs後　家人一早悲見猝逝

看起來也太好躺！凱特摩絲帶貨YSL「枕頭手拿包」　曾之喬立馬跟上　

羅PD邀來「大咖女星」！宋旻浩又記錯名字　下秒本人出現⋯他傻了

LIVE／第一果菜市場2千人採檢結果　陳時中最新說明

爸蓋被子把媽吃掉！雙胞胎爆哭 伸出無助小手手：我要救馬麻QQ

社會熱門新聞

高雄通緝犯摔死「曝屍4天」　飄惡臭才曝光

即／新竹4歲男童高燒不退！送醫2小時身亡

即／凌晨驚傳爆炸聲 中和人嚇醒

少女打翻醋醰群聚霸凌　5分鐘摑掌28下

即／中火工人36米高跌落　當場無生命跡象

即／民眾墜落國道6號！陳屍高架橋下

北宜公路保時捷撞大貨車！900萬跑車變廢鐵

「芝芭里」住超多億萬富豪　他自豪這麼說

太陽會虎牌殺手成軍背景曝　曾囂張點名狙殺蔡清祥

男「橋聳雲天」墜橋亡　超美景點已4人斷魂

同事整理遺物哭慘　曝陳志帆卸裝備原因

兇殘魚虎重返日月潭　釣友驚喊：恐怖生態殺手

即／屏東民宅火警！男屋主無呼吸心跳

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

更多熱門

相關新聞

彰化惡火奪命　麟洛消防隊自主強化訓練

彰化惡火奪命　麟洛消防隊自主強化訓練

有鑒於6月30日晚彰化喬友大樓發生大火，造成4死22傷，其中1死為消防員，造成社會恐慌。麟洛消防分隊於7月2日在該分隊廳舍辦理自主強化搶救訓練，提升消防人員體技能及火場應變能力。

屏東暗夜大火　31勇消灌救鬼門關前搶命

屏東暗夜大火　31勇消灌救鬼門關前搶命

快訊／喬友業者涉過失致死100萬交保

快訊／喬友業者涉過失致死100萬交保

即／屏東民宅火警！男屋主無呼吸心跳

即／屏東民宅火警！男屋主無呼吸心跳

集氣！彰化惡火2傷者加護病房搶救　10出院續隔離

集氣！彰化惡火2傷者加護病房搶救　10出院續隔離

關鍵字：

火警分租套房.警鈴學生

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不能見男友！看護竟跟阿公借用一下

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

可口可樂復仇！C羅被移走

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

賈永婕大女兒訂100個便當出大包！

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

海運水手「200萬爆翻2800萬」獲利下船！5教戰被推爆

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面