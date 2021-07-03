6層樓分租套房噴火煙警鈴聲大作　中山大學女學生嗆傷驚險逃生

▲高雄市鹽埕區一棟分租套房大樓3日清晨發生火警，現場濃煙不斷向上竄出。。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鹽埕區一棟分租套房大樓，3日清晨發生火警，現場濃煙不斷向上竄出，消防局獲報後立刻出動共22車47人前往搶救，火災警鈴聲大作，大部分房客都已自行下樓逃生，火勢約45分鐘後撲滅，但仍有2名受到嗆傷的女子被緊急送醫治療，所幸都意識清楚無大礙。

這起火警是發生在3日清晨5點多，位在鹽埕區五福四路上一棟6層樓的分租套房大樓突然傳出火警，現場濃煙不斷竄出，消防局獲報後不敢大意，立刻出動鼓山、前金、中華、新興、鼎金分隊及特搜中隊合計22車47人前往搶救。抵達後，發現大量濃煙從位在一樓的早餐店不斷向外竄出，立刻兵分多路引導租客下樓及佈線灌救，經過約45分鐘後順利將火勢樸滅，但過程中，有一名早餐店的女員工及一名承租的中山大學女學生遭到濃煙嗆傷，救護人員將2人緊急送醫治療，所幸都意識清楚無大礙。

警方表示，發生火警的是一棟分租套房大樓，而承租的房客大都是中山大學學生，所幸火災發生時下，警鈴聲大作，大部分的學生都已先自行下樓逃生，不然後果不堪設想。消防人員初步研判，懷疑起火點是在1樓早餐店的後方廚房煎台及廚具，至於，火警發生的真正原因，有待火災調查人員進行釐清。

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