騙23歲妹鏡前脫光！79歲教練噁開「12星座男女姿勢圖」喊：喜歡妳

▲台中葉姓健美中心負責人猥褻「乾孫女」，還當對方面前開「12星座男女性交姿勢圖」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名葉姓健美中心負責人2017年當著與他關係要好的女學員小綠（化名）面前打開「12星座男女性交姿勢圖」狂聊性事，又以檢視健身成果為由，要求小綠全身脫光猥褻，遭判刑1年、賠償10萬元確定，台中地檢署再提訟要求葉男償還10萬元2150元犯罪被害人補償金，但由於葉男已過世，台中地院判繼承遺產的葉男子女應賠償這筆款項。

判決指出，案發時高齡79歲的葉男仍在自營的健身中心內擔任教練，而23歲的小綠透過男友介紹報名運動，由葉男指導，雙方交情甚篤，還以「乾爺孫」互稱。孰料，2017年12月27日深夜10時許，小綠應葉男的請託，將一幅畫作帶到健身中心，她見葉男當場拆開才驚知，這原來是一幅「12星座男女性交姿勢圖」！

小綠控訴，葉男還向她稱「可以透過哪個性愛姿勢達到高潮」，又以檢視健身成果為由，要求她脫光檢視身材，基於對葉男的信賴及對方的百般勸說之下，她只好勉為其難同意。不料，葉男竟假借膝蓋開刀，站著非常不舒服為由，要求小綠出手攙扶，趁機大力抱緊小綠，出手摸胸、腹、大腿、臀，還不顧反抗舔吻小綠的右頸部。

遭到親如乾爹的葉男傷害，小綠飽受驚嚇，出現情緒低落、失眠、懼怕異性、作惡夢、食慾下降、體重減輕、社交退縮等情形，罹患創傷後壓力症候群，曾吞服藥物試圖輕生，持續就醫治療中，事後決定向葉男提告求償60萬元。

針對小綠的種種指控，葉男辯稱，事發當日他已打烊並請小綠隔日再訪，是小綠堅持前來，當時他聽到小綠在健身中心最內側呼喊他，走過去才見到對方竟全身全裸，趕緊要小綠穿上衣物，但因他患有嚴重關節炎，起身時一時重心不穩才會讓小綠扶住身體，強調絕沒有舔吻小綠一事。

▲葉男在自己經營的健身中心對小綠上下其手。（圖／Pixabay）

台中地方法院勘驗2人說法及相關事證後，採信小綠的說詞，且透過錄音譯文可知，葉男曾說，「……我說妳這樣子，妳那個男朋友是不是跟妳很舒服，讓你高潮，有時候有時候沒有對不對？我有這樣講！我有這樣！」、「我很喜歡妳」等語，不斷詢問小綠跟男友的性愛狀況，男友是否能讓小綠達到高潮等語，超出長輩對晚輩關心的禮儀分際，明顯是出於滿足自身性慾。

最後民事部分法院判葉男應賠償小綠20萬元，扣除先前台中地方檢察署給付的犯罪被害人補償金後，要賠小綠10萬元確定；至於刑事部分，台中地方法院審理後，依強制猥褻罪判葉男有期徒刑1年，案經上訴台中高分院、最高法院都遭到駁回，判刑1年確定。

而葉男於強制猥褻罪判刑1年定讞後4個月左右，於2020年8月25日死亡。台中地檢署向葉男2名未拋棄繼承的子女提出訴訟，要求償還先前中檢給付給小綠的犯罪被害補償金10萬2150元(含精神撫慰金10萬元、醫療費2150元)，由於葉男2名子女沒在言詞辯論日到場，也沒提出書狀聲明、陳述。

台中簡易庭最後判葉男2名子女應在繼承遺產範圍內，連帶給付台中地檢署10萬2150元。