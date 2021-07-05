男大生不滿被當...誣告教授和3同學強押從後面來　賠30萬換緩刑

▲阿輝誣告遭教授聯合3同學強押猥褻，事後向教授認錯賠償30萬和解，北院依誣告罪判刑3月、緩刑2年。（圖／示意照／翻攝國立教育資料館性別平等教學影片《如果早知道男生也會被性侵》）

記者羅志華／台北報導

男子阿輝（化名）於2017年間，報警稱2013年就讀大學期間，遭教授聯合3名同學強押猥褻，期間乳頭被捏、手也被抓去摸教授下體，又在同一學期、同教室，被關在門內看教授打手槍，事後教授還趁機摸他大腿內側，穢語道「你嘴巴不說，但身體很誠實」，經教授提告誣告，阿輝認錯賠償30萬和解，北院判他3月徒刑、緩刑2年。

阿輝與另3名男同學，在同一教授門下修課，2017年6月間，他到警分局報案，稱教授與3名同學於2013年10月間下午，在教室內遭2名同學左右架住、1名同學在旁指揮，任憑教授從後伸手捏他乳頭，而他的手也被抓著向後摸教授下體。

阿輝接著控訴，稱被架住猥褻後，某日又被2名同學關在門內，強逼著看教授在教室內打手槍，教授事後又趁教學時，摸著他的大腿內側，說道「你嘴巴不說，身體很誠實」，更嗆「你不跟我做，就給我50萬，沒有50萬就要把你當掉」。

教授不滿阿輝誣告提告，法院調查後認為，雖然阿輝真的被教授當了，但學校性平會報告中，指出阿輝控訴受害的時間、地點，當下正在上課，不僅空間開放、學生也有7、8人，並無認定阿輝遭強押猥褻，幾名學生、助教的證詞也差不多，考量阿輝向教授認錯、並以賠償30萬元和解，依誣告罪判他3月徒刑、緩刑2年。

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