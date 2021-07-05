推「不在籍投票」入公投法　立法院國民黨團提案7日起召開臨時會

▲國民黨團提案要求加開臨時會。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

受疫情影響，中選會日前宣布828公投延期至12月18日舉行，立法院國民黨團5日下午正式提案，要求立法院自7日起至16日召開第二次臨時會，審議攸關「不在籍投票」的公民投票法部分條文修正草案。立法院長游錫堃將於6日上午10點召集黨團協商。

根據國民黨團提案內容，有鑑於反萊豬公投案、公投綁大選公投案、珍愛藻礁公投案及重啟核四公投案，因COVID-19疫情影響展延至12月18日舉行，現行法規定投票權人於投票時，須返回戶籍地投票，但投票權人常因工作、就學等因素而無法行使投票權，顯見規定已不合時宜。加以COVID-19疫情持續在全球肆虐，全國三級警戒延長至7月12日，政府取得疫苗數量不足，全體國人施打數量偏低，為了防疫必須限制國人跨區移動，徒增行使投票權之困難。

國民黨團表示，本次可公投人數高達1980萬，具有最高民主正當性，由於我國疫苗嚴重短缺，12月18日能否如期舉行公投還存在變數，「為減輕國家防疫負擔、減少國人跨區移動及人流移動、降低染疫風險、確保投票權益，政府應妥速規劃不在籍投票制度。」

國民黨團提案，7月7日至16日召開第二次臨時會，審議公民投票法部分條文修正草案，並於7月7日中午舉行程序委員會，當天下午召開第一次會議﹔7月8日、9日、12日召開委員會會議﹔7月13日至7月16日召開第二次會議。