「不在籍投票遭民進黨杯葛」　朱立倫親赴立院：連日本韓國都實施

記者楊蕓／台北報導

國內疫情仍嚴峻，中選會本週五將宣布原訂8月28日舉行的公投是否延期。國民黨前主席朱立倫力促啟動不在籍投票，30日為此赴立法院拜會國民黨團，朱立倫表示，防疫措施可能成為常態，為確保民主更應儘速推動，且日、韓等先進國家都已實施，台灣沒有理由再擋。

▲朱立倫拜訪國民黨立法院黨團討論「不在籍投票」。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲國民黨前主席朱立倫拜訪國民黨立法院黨團討論「不在籍投票」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



朱立倫表示，自2013年他就一直呼籲不在籍投票，民進黨用各種理由杯葛，因應這波疫情，防疫措施可能成為常態，為確保民主，應趕快推動不在籍投票，不僅替民眾省車錢，更能顧安全。

朱立倫表示，目前在嚴格境管之下，台灣人若要趕回台投票，不見得買到機票，入境後可能還要14+7檢疫，不一定能投票，任何居家檢疫、居家隔離、自主管理的民眾，也都沒辦法投票，因此唯有用不在籍投票的方式，才能確保民主。

朱立倫強調，全世界已經有115個國家推動不在籍投票，包括周邊的日本、韓國等先進國家也都實施，「台灣沒有理由再擋。」

至於是否認為公投要延期甚至是綁2022大選，朱立倫說，經與國民黨團討論，大家共同認為，不管公投要在828、年底還是明年舉行，都要推動不在籍投票，這是民主權利的保障，這跟時間是沒有關係的。