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陸女副校長「沈迷美容」　被雙開還判囚10年

▲▼陸女副校長沈志莉被雙開判囚10年　公告特別點出「沈迷美容、生活奢靡」。（圖／翻攝北方工業大學）

▲沈志莉。（圖／翻攝北方工業大學）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市紀委監委5日公告，北方工業大學前黨委常委、副校長沈志莉因嚴重違紀違法問題被立案審查調查，並開除黨籍與公職。公告內還特別提到，沈志莉「沉迷美容」，生活奢靡，利用職務之便非法收受財物。

調查指出，沈志莉政治品行惡劣，多次匿名誣告，對抗組織審查，參加迷信活動；違反中央八項規定精神，公車私用，違規收受禮品禮金；組織觀念淡薄，隱瞞不報個人有關事項，利用職權或職務上的影響，違規為他人在幹部、職工的錄用等工作中謀取利益；沉迷美容，生活奢靡；利用職務上的便利，為他人謀取利益，或利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物。

公告提到，沈志莉嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公告還指出，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予沈志莉開除黨籍處分；由市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

此外，法院日前也以沈志莉犯受賄罪，一審判處其有期徒刑10年。

根據公開資料，沈志莉出生於1962年6月，現年59歲，為遼寧昌圖人，1986年12月加入中國共產黨，1981年7月參加工作，在職博士研究生學歷。2015年12月至2017年12月，任北方工業大學副校長；2017年12月，任北方工業大學黨委常委、副校長。

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