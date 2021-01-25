陸文旅部前副部長被雙開　中紀委：對抗組織、夥同家人收錢斂財

▲陸文旅部前副部長李金早。（圖／翻攝中國網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中央紀委國家監委25日通報，文化和旅遊部前黨組副書記、副部長李金早因嚴重違紀違法問題被開除黨籍、公職，立案審查調查。

中紀委指出，李金早喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，出爾反爾、欺騙組織，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物，在組織函詢時不如實說明問題；利用職權為親屬經營活動謀利，家風敗壞，生活腐化，夥同家人收錢斂財；把公權力異化為謀取私利的工具，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

中紀委提到，李金早嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

中紀委強調，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李金早開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

李金早出生於1958年，曾任桂林市市委書記、市長；廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府黨組副書記、常務副主席；商務部副部長、黨組成員；文化和旅遊部黨組副書記、副部長。