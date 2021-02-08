睡出官位！41歲女貪官大搞「以色謀權」　靠山一起被雙開

▲湖南常德80後女幹部非法集資收受禮金。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省常德市石門縣紀委監委3日通報，石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊，涉嫌以色謀權，以權謀私，被縣紀委監委「雙開」（開除黨籍並開除公職）。據了解，李小瓊出生於1980年，近幾年一直負責招商工作，前年曾接受採訪，打扮光鮮亮麗上鏡大談招商引資工作。

通報稱，經查，李小瓊違反中央八項規定精神，超標準接待；違反廉潔紀律，多次違規收受請託人禮品、紅包禮金；違反工作紀律，干預和插手市場經濟活動並謀取私利；違反生活紀律，長期與他人保持不正當性關係，並造成不良影響；涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法吸收公眾存款罪。

李小瓊身為黨員領導幹部，背離初心使命，以色謀權，以權謀私，生活腐化，貪圖享樂，嚴重損害黨員幹部形象，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。依據有關規定，石門縣紀委監委決定對其予以開除黨籍及公職處分，其涉嫌犯罪問題由公安機關移送檢察機關依法審查起訴。

▲她出鏡接受採訪。（圖／翻攝自微博）

據石門縣委組織部前年發布的幹部任前公示顯示，李小瓊生於1980年10月，在職研究生學歷，當時任職縣投資促進事務局局長，擬任縣招商促進事務中心主任。2019年5月，李小瓊以縣招商促進事務中心主任的身分受訪，就加強黨的建設和工作作風建設作出承諾。

去年10月，中國檢察網通報稱，石門縣人民檢察院經審查決定，依法對李小瓊以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕。同年11月，石門縣政府下發通知，免去李小瓊的縣招商促進事務中心主任職務。

李小瓊被查後，當地曾下發《關於做好譚本仲、李小瓊、黃顯益、樊榮四起案件「以案促改」工作的通知》。其中，她的背後功臣是譚本仲，原任常德市人大常委會副主任、石門縣委書記，去年6月被查。當時的雙開通報稱，他以打牌的方式大肆斂財，搞錢色、權色交易，貪得無厭，生活糜爛，德不配位，與私營企業主勾肩搭背、親清不分、甘於「被圍獵」。

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