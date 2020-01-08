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女學生指控性侵！中國傳媒大學前副校長蔡翔被「雙開」

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▲▼蔡翔。（圖／翻攝自觀察者網）

▲中國傳媒大學前黨委常委、副校長蔡翔。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國傳媒大學前黨委常委、副校長蔡翔2018年被女學生舉報性侵，2019年6月接受中紀委紀律審查和監察調查。中共中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、北京市紀委監委8日通報，蔡翔被開除黨籍、開除公職（俗稱「雙開」）處分。

通報表示，經查蔡翔違反政治紀律，對抗組織審查，與相關人員串供，訂立攻守同盟，阻止相關人員提供證據，教唆他人干擾核查工作；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，組織公款出國旅遊，用公款購買購物卡、高檔菸酒，私車公養，收受大額慰問金，設立、使用「小金庫」，違規校內取酬，用公款承擔應由個人支付的費用，收受可能影響公正執行公務的禮品，用公款送禮，違規發放各類津補貼。

通報直指，蔡翔違反組織紀律，在領導幹部個人有關事項報告工作中，不如實報告個人收入和家庭房產，在上級組織開展的高校領導幹部違規取酬自查自糾工作中，未如實報告個人收入；違反群眾紀律，對待群眾態度惡劣、簡單粗暴，造成不良影響；違反工作紀律，違規轉讓國有資產；違反生活紀律，與他人長期保持不正當性關係。

此外，通報還批，「蔡翔身為高校黨員領導幹部，理想信念喪失，背棄初心使命，紀法意識淡漠，個人私欲膨脹，『六項紀律』和中央八項規定精神項項違反，構成職務違法並涉嫌貪污犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。」

經中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組研究並經教育部黨組決定，依據相關規定，給予蔡翔開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀所得；經北京市紀委常委會會議暨市監委委員會議研究決定，將其涉嫌貪污犯罪問題及所涉款物移送檢察機關依法處理。

據了解，蔡翔1964年7月出生，湖北黃梅人，1990年3月參加工作，1995年9月加入中國民主促進會，2005年6月加入中國共產黨。他曾先後在中國卓越出版公司、國際文化出版公司、華夏出版社工作，2001年進入中國傳媒大學出版社任社長，此後2011年出任中國傳媒大學校長助理兼出版社社長，並在2014年成為中國傳媒大學黨委常委、副校長。

2018年1月，蔡翔被免去中國傳媒大學副校長職務，同時也被免去中國傳媒大學黨委會常委、委員職務。針對蔡翔被免職的原因，當時官方並未詳細披露。而後，他的去向也並未公佈。

此前，2018年7月，網絡開始瘋傳蔡翔涉嫌性侵女學生。有微博網友2018年7月27日深夜發長文舉報，中國傳媒大學前副校長蔡翔性侵自己，「事情已經過去10年，一定要說出來。」

據舉報，受害女生是中國傳媒大學2012屆畢業生，2008年冬被蔡翔性侵。文中交代，該女生的父親托熟人認識了蔡翔，希望對方能在學校照顧自己的女兒。文中還透露，蔡翔有意認該女生為女兒，也就是所謂的乾爹和乾女兒的關係。但針對上述消息，官方並未予以證實。

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