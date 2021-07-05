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陳屍85大樓2天！高雄婦「未婚產女」身世曝　檢採PCR釐清死因

▲高雄85大樓日租套房當初發現一名女子陳屍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲蔣女陳屍在高雄85大樓出租套房中。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者黃子倩、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄85大樓出租套房昨（4日）傳出死亡意外，47歲獨居的蔣姓女子被發現陳屍在房內，且嘴角還滲出血沫，已經氣絕多時；警方調查，蔣女平時擔任廚工，雖未結婚，卻有一名年約17歲的女兒，但因蔣女自幼即將女兒送往育幼院，因此母女關係並不親密。昨第一時間警方通知女兒蔣女死訊，但她語氣無奈，僅表示暫難南下處理後事。

警方調查，發現蔣女異狀的是大樓清潔婦，因她每日前往大樓整理環境，都會與住在這裡許久的蔣女聊上兩句，但清潔婦近日卻發現，蔣女已經連續2天沒有露面，且敲門後也沒有回應，擔心獨居的她發生意外，因此趕緊報警處理，不料警方破門後果真發現蔣女早已死亡。

據了解，死者蔣女擔任廚工，但近日受傷，因此請假在家休養數日，不料卻離奇死亡；警方勘驗現場，發現蔣女嘴角流出血沫，門口地板處也留下血跡，現場沒有外力介入跡象，初步排除他殺，判定應是猝死，未求謹慎，後續也將採集蔣女檢體送PCR檢測，釐清是否染疫。

死者蔣女雖未結婚，但卻有一名女兒在北部就學，據悉，蔣女當年產下女兒後沒多久，即將她送往育幼院，多年後母女倆分隔南北，蔣女也僅偶爾北上探視，母女關係並不親密；而蔣女女兒接獲警方通知死訊後，語氣流露出無奈，僅表示目前自己在養護之家，所以暫時沒辦法處理母親後事，將盡快安排時間南下。

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