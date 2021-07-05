日土石流3死80失蹤！山泥狂瀉1500人搜救再救出3人　1人心肺停止





▲日本靜岡縣熱海市發生大規模土石流，至少沖走130棟建築。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本靜岡縣熱海市3日的嚴重土石流災情奪走3人性命，至少1500名搜救員今（5）持續搜救，要在滿是泥濘瓦礫的殘骸中，尋找下落不明者的身影。共同社最新消息指出，今稍早尋獲3人，但其中1人處於心肺停止狀態。

綜合共同社等報導，搜救員5日尋獲3名男女，但其中1人處於心肺停止狀態，其餘2人沒有生命危險，相關細節仍有待官方公布。

時間拉回3日上午10時30分左右，歷經連日暴雨的熱海市伊豆山爆發大規模土石流，黑色泥流入侵街道、沖走至少130棟建築。5日上午，警消單位及自衛隊成員持續仍守在現場，鎖定沙土瓦礫堆積區及倒塌房屋密集區等進行搜救。

截至5日清晨，有562人被臨時安置在當地飯店，由於當地大雨警報及泥石流災害警戒情報均未解除，總計11所市立中小學及4間幼兒園全面停課。

依據統計，3、4日總計救出23人，截至4日，已確認147名失聯者中有67人已確認平安，讓失蹤人數自147人降至80人（未計算5日獲救人數）。內閣官房長官加藤勝信呼籲，當地居民必須保持警惕，依據現階段狀況來評估，即便下小雨也可能造成危險。

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