日熱海市猛暴土石流！最新空拍影片曝　「泥水直衝山下」民宅慘毀

記者張寧倢／編譯

日本靜岡縣熱海市3日上午10時30分許發生嚴重土石流，事發至今已經超過24小時，仍有20人下落不明。全日本新聞網（ANN news）就獨家公布最新空拍畫面，可以看見到處殘屋破瓦、土壤覆蓋，混濁水流仍然沿著土石流破壞出的路徑從山上傾洩而下，景象一片狼藉。NHK電視台就分析，災害可能與火山灰有關。

根據ANN新聞網畫面可以看見，土石流爆發地，熱海市伊豆山神社附近4日空拍景象幾乎是一片狼藉，到處是被沖毀的房屋、樹木，原本的道路被強烈土石流襲擊後，目前仍然有滾滾的泥水從山坡上傾洩而下，水道兩側全部遭到深色泥土覆蓋，看不出村莊原貌，再加上近山地帶水氣仍重，霧茫茫的畫面更顯得毫無生機。

▲▼日本靜岡縣熱海市連日大雨，釀成嚴重土石流，目前已有2人喪生、20人下落不明。（圖／達志影像／美聯社）

日本NHK電視台報導，熱海土石流幾乎以每小時幾十公里的速度移動，和轎車一樣快，民眾很難及時撤離。山泥傾瀉方面專家、東京農工大學名譽教授石川芳治（Ishikawa Yoshiharu）表示，熱海市與陡峭的山坡接壤，坡上覆蓋一層火山灰堆積而成的土壤，這些火山土在吸收水分後很容易順著山坡留下，如果泥漿浸水更嚴重，很可能再次發生土石流，即使降雨消退，山崩風險也不會降低，因為地面吸收水分需要時間。

劇本站先前報導，目前仍有20人持續下落不明，另有2人死亡、10人獲救；據了解，土石流範圍廣達2公里，上游部分房屋遭破壞殆盡，甚至遭連根拔起，其他部分地方則遭到掩埋。熱海市已發出相當於警戒級別5的「緊急安全保證」，接下來預計再連續4天降雨，當局提醒務必小心。

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