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南韓前國務總理李洛淵宣布「競選總統」！提實現社會公平正義

▲▼南韓前國務總理李洛淵5日宣布將出馬角逐明年總統大選的黨內初選。（圖／達志影像）

▲南韓前國務總理李洛淵5日宣布將出馬角逐明年總統大選的黨內初選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統大選將於明年3月9日舉行，距今僅剩不到1年的時間，對此朝野各路人馬蜂擁而起、躍躍欲試，共同民主黨（執政黨）內繼京畿道知事李在明、前法務部長秋美愛、前國務總理丁世均等人宣布參加競選，前國務總理、前共同民主黨黨魁李洛淵也於今（5）日宣布出馬，此次黨內初選可謂精采絕倫。

另外，被歸類為在野勢力的前檢察總長尹錫悅也於6月29日召開記者會宣布競選總統，呼籲尋求政權輪替。

根據《韓聯社》報導，前國務總理、前共同民主黨黨魁李洛淵（이낙연）於5日上午10時透過Youtube發佈出馬競選影像，他表示若未來當選後，會將南韓打造成「屬於中產階級的國度」，提升中產階級人口至70%以上，另外還針對新社福制度、修憲、軟實力強國外交、文化強國等提出5大項施政方針。

▲▼共同民主黨內李在明、李洛淵、丁世均宣布角逐明年總統大選初選。（圖／達志影像）

▲共同民主黨內李在明、李洛淵、丁世均宣布角逐明年總統大選初選。（圖／達志影像）

李洛淵表示，10年前南韓還有65%的中產階級人口，然而如今卻驟減到57%，只有提高中產階層人口，才有機會減少社會不公，而國家在面臨危機時才會更加強壯，同時應在憲法增修保障生命權、安全權、居住權。

李洛淵強調，應明確提出土地公有概念，適當分配、限制因土地私有財產權所取得的報酬，阻止富有階層獨佔非勞動收入的現象，將從土地上取得的利益公平分給社會，減少社會的不平等，「金湯匙、土湯匙概念不應世襲（指應阻止階級複製），我將會活絡各種工作機會、稅制、社會福利。」

▲▼李洛淵表示，首爾青年居住環境惡劣。（圖／達志影像）

▲李洛淵表示，首爾青年居住環境惡劣。（圖／達志影像）

他分析，首爾每3名青年中，就有1名青年居住在「地屋考」（半地下房、屋塔房、考試院），因此若未來執政後將會優先消除所謂的地屋考，透過分階段式的改革，讓全體國民2030年以前的生活水準能提升至中產階層。

李洛淵還表示將會提出修憲，強化社會經濟型民主主義，而在修憲時也會強力推動首都圈（首爾、京畿道、仁川）與其他地區的均衡發展。另外，針對北韓（朝鮮）核武問題，他表示南韓應扮演主導性的角色，透過總體性的協商要求北韓分階履行協議。

據悉，今年69歲的李洛淵出生在全羅南道靈光郡的貧農家庭，在7名兄弟姊妹中排行長子，畢業於首爾大學法學院，1979年進入東亞日報政治部從事記者，曾派駐日本東京、當過論說委員、國際部長，在新聞業有21年的資歷。

李洛淵在從事記者時，結識在野黨黨魁金大中（前總統），2000年當選國會議員，開啟往後政治生涯，2002年曾在盧武鉉競選總統時擔任其發言人，其先後當選過5屆國會議員，2014年當選忠清南道知事，文在寅2017年當選總統時獲提名擔任首位國務總理。

►南韓前檢察總長尹錫悅宣布競選總統！誓言實現「政黨輪替」

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