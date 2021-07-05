江啟臣預測新冠「流感化」　疫苗打3劑才能對抗變種病毒

▲國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠疫情延燒，國民黨主席江啟臣今（5日）在臉書表示，可以預料的病毒流感化趨勢，我們的防疫政策跟疫苗數量，早就已經捉襟見肘；如果根據Moderna研究，建議追打第三劑疫苗有效對抗「變種病毒」。

江啟臣表示，本週指揮中心將決定三級警戒是否繼續維持，或是為了降低經濟民生衝擊，朝向逐步開放規劃，然而，在這樣關鍵的階段，卻有兩個讓他印象深刻事情。

有一個家長傳訊詢問他，大學指考，將在7月28日至7月30日舉行，四萬多個指考生能否優先施打疫苗。另一個更難抹滅的新聞畫面則是，一位為了搶登記施打殘劑的婦人，在狂奔中跌倒，讓人心疼不已。

江啟臣表示，目前唯一可以給18歲以下青少年施打的德國BNT疫苗，台灣一劑也沒有，即便年滿18歲，年輕力壯的指考生，根本不在現有的排序中；7月底，所有的考生，已經注定要硬著頭皮上考場，不但要實現所學，為自己未來的前途打拚，還要提心弔膽擔憂暴露與感染的可能。

江啟臣說，莫德納疫苗開放施打，全國施打數量超過18萬，但是囿於目前具體取得數量包含政府自購152萬劑，加上美日捐贈374萬劑，總共只有526萬劑。又必須考量第二劑施打間隔，甚至還看不到開放全民施打可能的時間，一般人民只能狂奔渴求殘劑施打，對於疫情的恐懼以及無法施打疫苗的焦慮，是人民兩個月來的日常。

江啟臣指出，6月22日，國民黨召開防疫應變小組會議，根據陳宜民委員的簡報，受到Delta病毒的影響，學界建議群體免疫要達到83%的施打率。以此計算，2350萬人，每人施打2劑，我們約需要3900萬劑疫苗。

此外，如果根據Moderna研究，建議追打第三劑疫苗有效對抗「變種病毒」，依此計算，2350萬人每人施打三劑，則需要5850萬劑疫苗；如果我們追求最理想的狀態，台灣每個人都注射三劑，更需要7000萬劑疫苗以上。

江啟臣說，不論是哪一個計算方式，對照我們目前疫苗取得的數量，都遠低於此，我們更擔心這樣的焦慮會繼續延續。在政府自購部分，尚有2800多萬劑未到。超前部署已經從政府自豪的口號，變成人民自嘲玩笑。

最後，江啟臣表示，尤其面對變種病毒，以及可以預料的病毒流感化趨勢，防疫政策跟疫苗數量，早就已經捉襟見肘，當其他國家繼續超買未來的疫苗需求的時候，我們的政府仍矇上眼睛，不願意面現實，甚至否決在在野黨提出增購疫苗的提案。政府的自滿，果然就是防疫的破口。