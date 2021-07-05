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染變種病毒「隱瞞行蹤」害大爆發！香港「零號病人」被判囚3個月

▲▼香港佐敦封區強制檢測。（圖／路透社）

▲香港上一波疫情擴散迅速，港府以大規模檢測壓制。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港Alpha變種病毒的「零號病人」一名30歲印度裔男性工程師先前向疫調人員隱瞞行蹤，導致疫情擴散，1600人必須撤離駐所。香港法院5日對此案宣判，工程師被判監禁3個月，其菲律賓裔女友也被判監禁20日。

根據港媒報導，工程師4月16日因要離開香港進行檢測，被發現確診，在進行疫調時，稱自己忘記4月10日至12日的行程，只提到曾單獨走訪過尖沙嘴及佐敦，強調自己未參與任何聚會，也沒有接觸他人。

▲▼香港佐敦封區強制檢測。（圖／路透社）

香港入境處4月18日再次詢問工程師行蹤，他聲稱4月10日至13日都在女友住所，只有短暫外出前往超市及蛋糕店。但到了5月4日，工程師突然自爆前往過許多其他地點，還曾在4月13日參加一場家庭聚會，與會人數超過10名。

由於隱藏行蹤，工程師很快被依「向授權人員提供任何在要行上屬虛假的資料」等罪起訴。控方在法庭上指出，根據衛生署資料，工程師為N501Y變種病毒的「零號病人」，4月13日參加家庭聚會，導致4名家庭成員確診，後來又有5人被驗出陽性，加上自己與女友，共有11人染病，還造成1600人必須撤離駐所，全港外傭也因此需要接受強制檢測。

工程師的律師在庭上求情，指被告會隱瞞行蹤，是因為不希望家人被查問，而且自己只是旅客，不清楚去過地方的確切位置。

不過，法官認為，案發時正值疫情嚴峻時期，情節嚴重，最終判工程師監禁3個月，其菲律賓裔女友同樣涉及隱瞞行蹤，也被判監禁20日。

▲▼ 新冠肺炎,香港,佐敦封鎖 。（圖／路透）

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