港媒：國安法後「10萬港人遠走他方」　英國社區半年增百戶港家庭

▲香港機場。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」上周實施滿一週年，根據港媒《明報》報導，過去一年經香港機場淨移出的香港居民有近10.9萬人。此外，也有移居英國的港人指出，所住社區的新定居香港家庭數目，在半年內由數十戶暴增至兩、三百戶。

報導提到，「港版國安法」去年6月30日實施後，「去或留」已成為不少港人切身話題，也相繼有海外政府為港人提供被稱為「救生艇」的新簽證及移民計劃。

▼香港維護國安委員會。（圖／路透社）



從香港的出入境數據可發現，從去年7月1日至今年6月30日，一整年經香港機場出境的港人約34.28萬人，入境約23.4萬人，淨移出約10.88萬，其中去年8月份就有超過2.2萬人淨移出。

英國在去年「港版國安法」生效之後就公布為持有BNO護照的港人提供移民入籍管道，今年1月31日起可申請。據英國官方統計，截至3月已有3.4萬人申請，5600個簽證獲批，預估5年內可能會有32萬港人移英。

有移民英國的港人指出，所住社區的新定居香港家庭數目，在半年內由數十戶暴增至兩、三百戶。

台灣雖未放寬港人移民條件，但因原先的門檻就較低，也成為港人移民的熱門選擇。據移民署數據，去年7月至今年5月有1700名港人獲批定居許可，1.1萬名港人獲居留許可。