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港國安處接手「七一刺警案」　批悼念兇手「等同鼓吹恐怖主義」

▲▼香港梁健輝刺殺警察後自插身亡，民眾赴事發地點獻花哀悼。（圖／路透社）

▲「七一刺警案」已由港警國安處接手調查。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港50歲男子梁健輝7月1日在銅鑼灣刺傷一名警員後自殺身亡，案件被官方定調為「孤狼式恐攻」，並於3日由香港警務處國家安全處接手調查。港警發言人表示，正積極全方位調查案件，包括兇手有否同黨，是否被煽動而犯案，幕後是否有人支持或操控等。

港警發言人指出，警方留意到案發後網上不斷有人鼓吹要以不同方式悼念殺人不遂的兇手，甚至有家長帶同年幼孩童進行悼念，意圖美化、浪漫化、英雄化甚至合理化兇手企圖謀殺的冷血行為。

▼案件發生後，有民眾到現場為梁健輝獻花致哀。（圖／路透社）

▲▼香港梁健輝刺殺警察後自插身亡，民眾赴事發地點獻花哀悼。（圖／路透社）

港警發言人表示，本次事件是公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為，香港是法治社會，任何人都不應以身試法。鼓吹悼念兇手等同支持恐怖主義，更會煽動更多仇恨和分化，最終只會破壞社會秩序，危害公共安全，威脅每一位香港市民，「市民大眾必須理智、認清事實，絕對不能姑息、美化暴力，更不能讓下一代被失實資訊、歪理等誤導而誤入歧途，更甚者成為恐怖分子。」

港警發言人提到，警方初步調查發現兇徒受到失實資訊及煽動性言論激化而策動「孤狼式恐怖襲擊」，但不會排除任何可能性。國安處現正積極全方位調查案件，包括兇手有否同黨，是否被煽動而犯案，幕後是否有人支持或操控等。

港警發言人強調，網路世界並非無法可依，大部分現實世界用以防止罪行的法例均適用於互聯網世界。根據《刑事罪行條例》第九及第十條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為即屬犯罪，一經定罪可被判處罰款五千元及監禁兩年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼香港梁健輝刺殺警察後自插身亡，民眾赴事發地點獻花哀悼。（圖／路透社）

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