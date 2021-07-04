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香港5G覆蓋達9成以上　港府再砸1.8億元鼓勵創新

▲5G。（圖／視覺中國CFP）

▲香港加速扶持5G技術發展。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府為進一步鼓勵公私營機構利用5G技術促進創新，宣布對「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」增加撥款，將資助總額由5千萬港元（約1.8億元新台幣）上調至1億港元（約3.6億元新台幣），預計可惠及額外100多個合資格項目。

港府提到，資助計劃為使用5G技術的項目提供50%成本資助，每個項目資助上限為50萬元。計劃自2020年五月推出以來，反應踴躍，至今已有103個申請獲批，涵蓋不同類型和行業的創新應用，例如遙距機械維修、遙距醫療指導、地盤實地立體模型和4K／8K直播等。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示，5G擁有高速、低延遲、高容量和大規模連接的特點，絕對能夠為不同的商業服務和智慧城市應用提供巨大發展潛力，例如智能家居、電子商貿、遙距手術、自動駕駛等，將為未來生活帶來翻天覆地的變化。

邱騰華指出，5G服務自去年四月在香港推出短短一年，覆蓋已經達九成以上，部分核心商業區更達99%，發展十分理想，也對5G的廣泛應用打下穩固的基礎。政府會繼續致力推動5G發展，包括適時向市場供應頻譜，便利基站建設，以及推動5G的應用和普及化。

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