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港防疫旅館清潔婦染Delta　「消毒只做9分鐘」疑換床鋪吸入病毒

▲▼香港新冠疫情,篩檢,封區檢測,疫苗接種。（圖／路透社）

▲香港近日新增多起Delta病毒輸入病例。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港一間防疫旅館的41歲女清潔工近日確診感染Delta變種新冠病毒，香港政府專家顧問袁國勇視察酒店後，指女清潔工曾清潔過一名印尼來港確診女子住的房間，最大機會是在收拾床鋪時，吸入了殘餘的病毒微粒。此外，香港衛生防護中心也在房間浴室的洗手台上檢測到陽性反應。

袁國勇表示，印尼來港女子6月27日退房，兩天後有一間專門負責消毒的外包公司來進行消毒，但調查發現，消毒的時間不到10分鐘，相當不合格，因為以1比49的漂白水消毒，至少要15至30分鐘才完成流程。

▲香港,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

袁國勇提到，他還發現，房間內的床褥、窗簾布等都只使用了普通的清潔劑消毒，這種化學物質殺死新冠病毒的效果弱且慢，也不能將病毒的核酸RNA破壞，「若使用漂白水的話，能破壞病毒內裡的RNA，就算外殼沒破壞，也沒有感染力。」

袁國勇指出，女清潔工6月30日上午清潔了該房間，一小時內去採樣檢測，馬上就呈現陽性。房間理論上在兩天前已經消毒過，女清潔工曾經鋪床、打掃廁所、沖水，床褥面及廁所一些沒有毒性的病毒微粒揚起，就算配戴口罩也可能吸入。

袁國勇認為，這些揚起或霧化的病毒微粒是否有傳染性目前無法得知，但女清潔工住院後一度發燒至37.9度，必須在醫院隔離治療，觀察至潛伏期結束，相關的接觸者也都必須進行隔離。

另外，香港衛生防護中心事發後也對旅館進行了環境採樣檢測，其中兩個洗手台的樣本呈現陽性。

▲▼香港佐敦封區強制檢測。（圖／路透社）

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