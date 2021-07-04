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未接種者恐成「變種病毒溫床」　專家：只要1個突變就夠了

▲▼英國在11例變種病毒B.1.1.7的樣本中，發現南非變種病毒擁有的E484K突變,新冠,疫情,英國疫情。（圖／路透）

▲美國醫學專家警告，未接種者恐成變種病毒溫床。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國範德堡大學醫院傳染學教授沙夫納（William Schaffner）表示，未施打疫苗的人越多，病毒繁殖機會也越高，如果突變，甚至可能成為進一步惡化疫情的變異株，「未接種者是潛在變種病毒工廠」。波士頓學院免疫學家蘭登里根（Philip Landrigan）也指出，未施打疫苗者讓病毒更容易傳播與突變，「只需要一個人身上的一個突變就夠了」。

CNN報導，所有病毒都會突變，雖然大多數變化沒有意義，或許還會弱化，但也可能隨機發展出優勢突變，使其更容易傳染、更有效複製，或者感染更多種宿主；如果某變種（mutant）持續傳播，成為絕大多數的病毒粒子，就會成為變異株（variant）。

新冠病毒並非特別容易突變，但確實正在演化中。許多專家警告，未接種者可能成為變種病毒的溫床，約翰．霍普金斯大學彭博公衛學院的微生物學家、免疫學家佩科茲（Andrew Pekosz）也說，「病毒每次發生變化，就有了不同平台，增加更多變異……不會傳播的病毒也不會變異」。

▲▼美國,新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球面臨疫苗分配不均的問題，美國供應充足，但卻出現需求放緩的趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

新冠病毒目前出現多種變異株，包括英國發現的Alpha病毒、南非發現的Beta病毒、印度發現的Delta病毒等等。雖然目前疫苗能夠有效抵禦，但此情況隨時可能改變，因此醫師與公衛官員都希望更多人接種。世界衛生組織（WHO）上月就曾警告，「我們越是允許病毒傳播，病毒就越有機會改變」。

儘管如此，許多國家尚未廣泛施打疫苗，雖然美國供應充足，需求卻在逐漸放緩中，根據疾病管制與預防中心（CDC）數據，目前僅18州達到1/2以上居民完全接種，全美大約1000個郡接種率不到30%，主要分布在東南部和中西部，成為防疫最脆弱的地區。

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