幫女兒訂羊奶…一開箱「剩空瓶」氣炸！7年級生不意外：也被偷喝過

▲一下樓箱子是開的，羊奶是空的。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

6、7年級生的共同回憶就是「訂羊奶」，家門口會掛一個保溫箱，每天早上都有專人派送羊奶過來，有些家長至今仍有幫孩子訂羊奶的習慣。一名爸爸表示，今天早上打開保溫箱時發現，雖然箱子裡放著2罐羊奶，但女兒的那瓶竟然「被偷喝」，讓他實在生氣又傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他上周開始幫女兒訂羊奶，每天固定一瓶原味一瓶草莓，原味的自己喝，草莓給最愛的女兒，結果才訂沒幾天，昨天早上下樓拿羊奶就發現「箱子開的…草莓空的…」，明顯被其他人給偷喝了。

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▲很多人羊奶都被偷喝過。（圖／翻攝自爆怨2公社）



他無奈地說，雖然一瓶羊奶才幾十塊，被偷喝一瓶不至於有太大損失，但女兒每天期待的羊奶就這樣被陌生人給偷喝了，重點是還把空瓶給放回去箱子內，在疫情期間對方隨意偷喝，瓶子上有可能留下細菌病毒，實在太脫序。

事件曝光有超過6000名網友按讚，紛紛留言「草莓沒關係，敢喝我巧克力放火燒你家」、「打電話跟羊奶公司說，他們會鎖起來就不會被偷喝了」、「好噁哦怎麼有這種人」、「跟羊奶公司反應，他們會來加鎖和這瓶不計費」、「小時候常常喝膩了都沒去拿，也都沒見小偷幫忙喝啊」、「以前我們家也有訂，也都會被偷。」