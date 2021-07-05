　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫女兒訂羊奶…一開箱「剩空瓶」氣炸！7年級生不意外：也被偷喝過

▲▼羊奶被偷喝。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲一下樓箱子是開的，羊奶是空的。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者黃可昀／綜合報導

6、7年級生的共同回憶就是「訂羊奶」，家門口會掛一個保溫箱，每天早上都有專人派送羊奶過來，有些家長至今仍有幫孩子訂羊奶的習慣。一名爸爸表示，今天早上打開保溫箱時發現，雖然箱子裡放著2罐羊奶，但女兒的那瓶竟然「被偷喝」，讓他實在生氣又傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他上周開始幫女兒訂羊奶，每天固定一瓶原味一瓶草莓，原味的自己喝，草莓給最愛的女兒，結果才訂沒幾天，昨天早上下樓拿羊奶就發現「箱子開的…草莓空的…」，明顯被其他人給偷喝了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼羊奶被偷喝。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲很多人羊奶都被偷喝過。（圖／翻攝自爆怨2公社）

他無奈地說，雖然一瓶羊奶才幾十塊，被偷喝一瓶不至於有太大損失，但女兒每天期待的羊奶就這樣被陌生人給偷喝了，重點是還把空瓶給放回去箱子內，在疫情期間對方隨意偷喝，瓶子上有可能留下細菌病毒，實在太脫序。

事件曝光有超過6000名網友按讚，紛紛留言「草莓沒關係，敢喝我巧克力放火燒你家」、「打電話跟羊奶公司說，他們會鎖起來就不會被偷喝了」、「好噁哦怎麼有這種人」、「跟羊奶公司反應，他們會來加鎖和這瓶不計費」、「小時候常常喝膩了都沒去拿，也都沒見小偷幫忙喝啊」、「以前我們家也有訂，也都會被偷。」

ET快訊
高雄女陳屍85大樓套房2天　快篩結果出爐
快訊／Delta再襲？屏東防疫記者會連停4天今又開　在地人剉
快訊／規劃712解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備
大陸現況驚呆！　上海同事見「台灣還在管制」狂搖頭：請加油
電競女神戲水太辣！　影片曝「水面神反射」網暴動
揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　網笑：蓋綠色章94愛台灣
對食物包裝狂噴酒精！醫看傻　11字反問網友「重點在這」
美女議員揭環南要求休市7改3　攤商嗆「灌爆她臉書」對話曝
年薪破200萬每天零用錢不到300元　人夫嘆清大畢業變ATM

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／唐鳳「疫苗預約平台」將上線　陳時中最新說明

快訊／Delta再襲？屏東防疫記者會連停4天今又開　在地人剉咧等

「關鍵金鐘罩」護台北　醫：如果解封就必須靠自己了！

同事確診！他1天後被匡列「計程車載走」　驚呼：台北速度可以啊

大陸現況驚呆鄉民！上海同事見「台灣還在管制」狂搖頭：請加油

喬友惡火中「被遺忘的罹難者」！暖議員「1個動作」為她守住最後尊嚴

幫女兒訂羊奶…一開箱「剩空瓶」氣炸！7年級生不意外：也被偷喝過

第一線曬出「隱形的口罩」！網見他烈日下喝水喊：除了感動還有感謝

揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　PTT洗版笑：蓋綠色章94愛台灣

對食物包裝狂噴酒精！醫看傻　11字反問網友「重點在手指」

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

LIVE／唐鳳「疫苗預約平台」將上線　陳時中最新說明

快訊／Delta再襲？屏東防疫記者會連停4天今又開　在地人剉咧等

「關鍵金鐘罩」護台北　醫：如果解封就必須靠自己了！

同事確診！他1天後被匡列「計程車載走」　驚呼：台北速度可以啊

大陸現況驚呆鄉民！上海同事見「台灣還在管制」狂搖頭：請加油

喬友惡火中「被遺忘的罹難者」！暖議員「1個動作」為她守住最後尊嚴

幫女兒訂羊奶…一開箱「剩空瓶」氣炸！7年級生不意外：也被偷喝過

第一線曬出「隱形的口罩」！網見他烈日下喝水喊：除了感動還有感謝

揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　PTT洗版笑：蓋綠色章94愛台灣

對食物包裝狂噴酒精！醫看傻　11字反問網友「重點在手指」

曼哈頓「房市紫爆」！平均銷售房價強彈12％　逾5300萬創紀錄新高

獨／民眾搭亞果遊艇出海爽玩還沒戴口罩　業者：探勘行程有申請

工研院線上迎48週年院慶！經濟部長王美花、董座李世光讚科技護國

LIVE／唐鳳「疫苗預約平台」將上線　陳時中最新說明

歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了

美國公民入籍儀式！　黃暐瀚：看見「美中台」關係縮影

快訊／苗栗8歲童遭父鐵鍊綁飛輪　打電話求救！母桃園飛奔救兒

《全明星》小春捐物資巧遇「含羞草」草爺　預約球場對決

台北地院要員工「進廁所隔間刷牙」惹反彈　發言人：防疫需謹慎

快篩結果出爐！高雄女廚工陳屍浴室門口　聯繫親屬僅獨留一女

生活熱門新聞

新光三越A11員工確診　5日休館

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

烟花最快今生成！警報機率高　影響最劇時間曝

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

林昶佐篩檢觀點一直變？黃光芹「5點質疑」打臉

大溪漁港有確診足跡　2染疫者買海鮮1小時

1張台北寧夏夜市照「引爆南北論戰」

台北抹黑不疫調！確診者現身「真的有」：聯繫很多次

更多熱門

相關新聞

「夜行裝小偷」偷喝鮮魚湯驚回眸

「夜行裝小偷」偷喝鮮魚湯驚回眸

高雄網友柯小姐家中庭院經常聚集許多浪貓，這天帶著狗狗散步時，發現有隻黑貓正鬼鬼祟祟地湊近蓮花盆，貓貓完全不在意旁邊有沒有人，自顧自地大口喝起「鮮魚湯」，還突然回眸定睛看，讓柯小姐不禁笑說，「偷喝湯被發現了」。

大方送1991年出生媽咪30罐羊奶粉

大方送1991年出生媽咪30罐羊奶粉

喝起來！停課衝擊8萬公斤羊奶

喝起來！停課衝擊8萬公斤羊奶

外送員爬樓梯疑「偷喝」！飲料舉起放嘴邊

外送員爬樓梯疑「偷喝」！飲料舉起放嘴邊

牛奶打翻！媽拿完抹布見心虛汪臉

牛奶打翻！媽拿完抹布見心虛汪臉

關鍵字：

羊奶訂羊奶偷喝

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

新光三越A11員工確診　5日休館

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面