呼叫1991年出生的媽咪！卡洛塔妮生日趴大方送30罐羊奶粉

▲卡洛塔妮舉辦1991母愛生日趴將大方送出30罐羊奶粉慶生。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

呼叫1991年出生的媽咪來喊聲！卡洛塔妮成立30週年，正在尋找同樣30歲的媽媽們一起過生日，只要到卡洛塔妮官方粉絲團簽到留言、分享，並同時追蹤粉專成為粉絲就抽生日育兒禮，有機會將30罐羊奶粉帶回家，誠意十足的生日大禮，令許多網友紛紛tag另一半或閨蜜獻上祝福。

▲創立30年來，卡洛塔妮延續不同世代的心意，提供寶貝最好的營養。

過去30年來，卡洛塔妮支持無數媽媽的母愛之路，陪伴寶寶一路成長，如今許多同為1991年出生的孩子也從仰望母親溫柔的身影，在「30而立」之年接棒升格當媽媽，延續不同世代對寶貝同樣的悉心照料，只想提供寶貝最好的營養。卡洛塔妮為了每一位疼愛寶寶的媽媽，不僅在紐西蘭買下牧場，控管乳源的品質；此外，每一隻羊都有編號並植入晶片，確保其健康狀態以提供最好的乳源，實在揪感心～

友華生技執行長蔡孟霖表示，「30多年前大多飲用牛奶粉為主，對羊奶停留在味道很重、在玻璃瓶內熱熱喝的刻板印象。其實傳統華人社會也有喝羊奶的習慣，本草綱目就有提到羊奶對人體好處非常多，羊奶因為乳蛋白分子小，最接近母乳，可以讓寶寶更好吸收與消化。」為了將如此優質的乳源提供給更多人享用，卡洛塔妮是目前市面上少數能提供成長全階段羊奶粉的品牌，涵蓋孕期及哺乳的媽媽、0~12個月、1~3歲、4~7歲甚至7歲以上的成人階段，更是唯一通過200人以上嬰兒研究的羊奶粉，滿足消費者安心飲用的心願。

▲友華生技執行長蔡孟霖。

卡洛塔妮堅持使用全脂羊奶粉，保留源自天然的營養。乳脂肪擁有許多獨特而珍貴的關鍵維生素，包含神經鞘磷脂、Sn-2棕櫚酸、中鏈脂肪酸、脂溶性維生素A、D、E、K等。為了保留這些珍貴的營養精華，卡洛塔妮更採取獨特原態營養製程，不但留存天然營養，羊奶更香濃好喝。從鮮乳採集運送，全程低溫低速，再透過獨家專業製程減少加熱工序，有效殺菌的同時更能減少羊羶味的產生，最後原裝原罐從紐西蘭進口至台灣，蔡孟霖強調：「From our family to yours，從我們的工廠到您的家庭，就是我們的企業精神」。

30年來，已累積超過232萬以上的寶寶曾使用過卡洛塔妮嬰幼兒奶粉，成為許多媽媽照顧寶貝營養的神隊友，更進一步與成大醫院小兒過敏免疫科主任王志堯醫師合作羊奶研究，並於2020年推出卡洛塔妮媽媽羊奶粉，以及米、麥精副食品、嬰幼兒專用DHA、益生菌、鈣粉等營養品，全方位兼顧孩子成長所需營養。

▲卡洛塔妮是目前市面上少數能提供成長全階段羊奶粉的品牌。

30歲不僅對女性、對媽媽而言都是人生一大里程碑，對於卡洛塔妮也是，因此特別在線上舉辦「1991母愛生日趴」活動，只要同為1991年出生的媽咪，於6/7~6/25期間於卡洛塔妮官方粉專留言許下30歲生日願望並祝卡洛塔妮30歲生日快樂，同時分享與按讚追蹤成為粉絲，共有3位媽咪可以獲得30罐卡洛塔妮羊奶粉的生日大禮，一次通通帶回家！

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