怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

記者吳美依／綜合外電報導

菲律賓海關（BOC）查獲一批走私超跑，竟叫來怪手，把所有車輛當眾砸爛，包括一輛全新的麥拉倫（McLaren），同一天在卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）也毀掉14輛走私三菱吉普車，21輛總價值5855萬披索（約新台幣3327萬9208元）的高級車款瞬間化為廢鐵。

綜合外媒報導，菲律賓海關6月18日查獲走私豪車後，就近在馬尼拉一處停車場摧毀，只見怪手無情狠砸引擎蓋與車頂，將其壓扁變得稀巴爛，完全無法駕駛或修復。

▲菲律賓海關查獲走私豪車，直接開怪手砸爛。（圖／翻攝自Facebook／Bureau of Customs PH）

據悉，被砸車輛包括二手賓利2007、二手保時捷（Porsche）911、賓士SLK 、Lotus Elise，甚至還有一輛超級稀有且全新的麥拉倫620R。另外，卡加延德奧羅的14輛吉普車早在2018年10月就被查獲，但直到那一天才被徹底拆解。

▲菲律賓海關遵照總統杜特蒂指示，摧毀走私車輛，而非拍賣。（圖／翻攝自Facebook／Bureau of Customs PH）

一些廠商或買家試圖將豪車藏匿在貨櫃裡，藉此躲避關稅，卻也形成嚴重汽車走私問題。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2018年下令，未來海關查獲走私車輛，不再扣留拍賣，替政府增加收入，而是改為公開砸爛，藉此傳遞出一個「強烈警告訊息」，也就是政府「認真打擊走私」的鐵腕立場。

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