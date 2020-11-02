2020「報復性出遊＋出油」該面對現實了！三星智慧穿戴「手耳並用」運動甩肉

▲穿戴智慧裝置一邊享受音樂一邊運動是愈來愈多人喜愛的健身方法。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

一場瘟疫改變了許多人2020年的生活樣貌，像是以往遇上長假就出國旅行的人，今年有機會感受台灣自然人文之美，報復性出遊人潮塞爆景點，踩點全台各地餐廳，報復性出油美食吃好吃滿。不論是旅行的路上聽音樂放鬆、拍出絕美IG照搶讚；還是出遊一路大吃長肉，只好回家發憤運動，想比別人玩得更Chill、動得更有效率，通通都需要三星最新智慧穿戴裝置Galaxy Watch3和Galaxy Buds Live助陣。

出門玩樂衣鞋包包認真穿搭，手錶、耳機等配件更是能展現品味的心機細節。不少人因智慧手錶能滿足出遊需求而心動，卻因錶款造型打槍；三星聽到大家的心聲，最新Galaxy Watch3以不鏽鋼錶面搭配真皮錶帶，精緻可比真錶卻更具特色，像是真錶僅有一種錶面，但Galaxy Watch3內建超過8萬種錶面，旅程中天天都能隨穿搭變換，還能更換錶面資訊顯示和配色，吸睛風格就靠這一手。Galaxy Watch3錶面比前一代更大，看訊息、APP視覺好舒適，眼睛能更專注欣賞美景不疲憊，使用上一指滑動觸控，動作俐落帥氣。

▲Galaxy Watch3真皮錶帶質感宛如真錶，萬種錶面和感應靈敏度都讓操作更有趣又簡單。

另一項出遊時尚完成度在無線耳機，旅行時搭長途車、走在路上或休息時，戴上耳機聽音樂專注在自己的世界，輕鬆愉快的表情搭配漂亮實用的無線耳機，絕對讓人成為最美的一道風景，吸住眾人目光。三星Galaxy Buds Live耳機在實用度上，經過人體工學多次反覆測試，將耳機設計成魔豆造型，能貼合多數人耳朵，長時間配戴依然感覺很舒服。獨特圓潤外觀有鏡面、消光材質，搭配金、黑、白三色，不論是優雅、休閒多種造型通通hold得住，就連充電盒都以珠寶盒樣式打造，質感高貴。

▲Galaxy Buds Live耳機的魔豆外型經典時尚，能搭配優雅、休閒等多種造型。

▲Galaxy Buds Live造型更動上一代耳機設計，改為更符合人體工學的魔豆造型，充電盒外觀則以珠寶盒打造。

防疫期間出遊，許多人選擇登山健行，既能親近大自然又能保持社交距離，但登山健行要注意的事不少，像是爬山期間的體能狀態，或是可能臨時出現的意外情況。戴上Galaxy Watch3智能手錶讓人擁有足夠的安全感，內建的生理監測可隨時自動偵測心跳和血氧飽和度，身體狀況即刻掌握。Galaxy Watch3還具備跌倒偵測功能，手錶可以自動判別重摔，並撥打求救電話以及發送位置資訊給緊急連絡人，不怕意外來得太突然，先進功能令人放心享受美好旅程。

▲Galaxy Watch3提供多項先進健康監測，其中包括近來眾人關注的跌倒偵測，希望能在關鍵時刻發揮搶救作用。

旅途中，Galaxy Watch3給你安全且無聲的陪伴，Galaxy Buds Live則能給你專屬一人清靜又單純的音樂空間，耳機首次搭載ANC主動式降噪，像是嘈雜車聲、機械運轉低頻噪音等環境音一秒消失；加上12mm大驅動單體搭配低音管，渾厚抓耳的樂音讓人宛如一秒抵達表演現場，跟著搖擺紓壓；Galaxy Buds Live為使用者設下聲音結界，讓人專注享受音樂，但是當旅伴呼叫時還是能清楚聽見人聲，不漏掉重要訊息，隨時能加入朋友的話題。

▲Galaxy Buds Live新增ANC主動式降噪，幫使用者設下聲音結界，阻斷環境噪音。

現代人愛拍照打卡記錄生活，出門玩當然更要美照連發，尤其登山健行看到壯闊自然美景或拍攝大合照時，以往得先喬好角度、按下手機快門，再衝到定點擺POSE，過程有夠麻煩，還不一定能一次拍到完美照片；現在改用Galaxy Watch3直接遠端遙控相機，只要站在原地擺好POSE、表情，美照愜意GET，多拍幾次也不累。運動健身自拍，手錶同樣搞定；還能用來控制PTT，會議報告少了手忙腳亂，精英形象輕鬆達成。

出遊大吃大喝身體跟著「出油」，玩樂結束是時候運動還債！平常跑步、騎單車、游泳、爬山，運動好一段時間卻沒有數據佐證成效，配戴Galaxy Watch3，常見運動都有自動記錄和數據分析，運動狀態一眼分曉，有助改善表現。健身鍛鍊也能使用手錶裡百種訓練課程，再加上睡眠自動記錄及分析，身體訊息一清二楚，睡得好、動得夠，甩油計畫自然不怕失敗，運動有成效身體更健康，體能跟防疫能量都跟著UPUP。

▲Galaxy Watch3的運動監測數據能讓使用者知道跑步成效，用來改善跑姿、提升效率。

運動除了配戴Watch3，Galaxy Buds Live耳機也不能少，邊聽音樂邊運動最帶勁！不過要是聽到一半耳機沒電，那就太掃興了，Galaxy Buds Live能連續播放音樂6小時，更棒的是快充5分鐘就能再聽1小時，電量待機長達29小時，續航力比前代更驚人。碰上沒電剛好人又在外面時，充電問題也不必擔心，只要開啟Galaxy Note手機背充功能，耳機、智慧手錶就能連結充電，音樂繼續動起來！

運動時或出遊移動中突然來電，不必再慌張找手機，Galaxy Watch3智慧接收功能只要有網路，就能直接接聽或撥打，透過無線耳機通話，耳機內建3麥克風以及1語音擷取單元，吵鬧環境中照樣清晰傳話，運動時終於免帶手機，裝束更輕便自在，擺脫忘了帶手機的緊張、被手機制約的束縛。另外，跟心儀的他或她共處時想分享音樂，擔心分享耳機舉動太親密，又怕對方介意衛生，開啟Buds together功能連結對方的Buds，兩人就能同時聽歌，距離瞬間拉近。

▲電池續航力一直是Samsung引以為豪的強大功能，Galaxy Buds Live若連播音樂，主動式降噪關閉下單耳能有8小時電力，搭配充電盒可達29小時音樂撥放時間。還能使用手機進行耳機無線充電，出門在外相當方便。

▲手錶搭配耳機，行動中撥打接聽電話變得更方便，忘了帶手機出門也免緊張。

現代人生活都離不開智能用品，選擇外型質感佳、功能先進的3C好物，能為日常帶來便利享受，購買前考量清楚符合自身需求的產品，也別忘了比價搶優惠，即將到來的雙11就是入手好時機，「三星商城雙11狂歡購物節」好康多多，買就送配件購物金或電影票，還能抽限量好禮，詳情可上https://www.samsung.com/tw/campaign/galaxy-ses-1111-sale/。

三星近期精品盡出，除了推出輕旗艦手機和智慧穿戴手錶及無線耳機，另有與手機搭配的新一代「Galaxy Fit2」藍牙智慧手環，搭載1.1吋AMOLED全彩大螢幕，低用量下續航力可長達21天，支援多達90種運動健身項目，也符合5ATM／IP68防水規格。Galaxy Fit2已在10/ 15上市，要用強大的科技力搶佔消費者的心，搭配三星商城雙11狂歡購物節同樣有優惠，11/5起開賣Galaxy Fit2超值2入組，獨家優惠57折，只要1,690元，售完不補（https://bit.ly/2J1caJ3）。

▲Galaxy Fit2手環方便運動記錄，防水等級達5ATM，可在游泳池及水下50公尺從事各類水上及戶外體驗。