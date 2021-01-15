斷開2020「從星」開始！2021全面汰換3C產品　眼觀四面耳聽八方掌握人生新局

▲想全方位提升2021年新動能，透過換上SAMSUNG全系列3C產品，讓生活更智慧便利。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

2020年因為一場新冠肺炎疫情，改變了許多人的生活和工作模式，充滿巨變挑戰的日子讓網友們在迎來2021的這一刻紛紛歡呼「2020慢走不送！」並且期待全新的一年能夠有個好的展開，重新奪回人生主控權。新的一年想拚事業也想好好把握生活？帶著目標大步向前衝的同時，你需要汰舊換新手邊的3C物品，讓天天使用的手機、平板、手錶、耳機和充電器全面革新，更加智慧新潮且符合自身需求，幫助自己「眼觀四面、耳聽八方」，看見更多精彩的時刻，聆聽更多有趣事情，讓公私生活加倍便利輕鬆，蛻變成更好的自己就在2021。

▲SUMSUNG門市3C產品齊全，消費者能按照自身需求找到適合的商品。（圖／記者周宸亘攝）

手拿絕佳利器 眼觀來年新局面

邁入2021年想展現自己的全新樣貌，給人懂享受、會生活的時尚印象，換上三星Galaxy Z Flip 5G吧！當你從口袋拿出小巧摺疊手機，獨特外型瞬間就能驚艷眾人。無段式轉軸打開手機的流暢手感，打開後是和一般智慧手機相同的玻璃螢幕，摺疊螢幕幾乎看不出摺痕，搭配極窄邊框6.7吋大螢幕，看影片打遊戲視覺超享受。螢幕可以輕鬆摺起、倒轉、直放橫放，更讓自拍多了新角度，不必喬老半天就能拍出創意視角。搭配多工應用程式，讓螢幕上下同時分工，像是可以一邊檢視照片，工作訊息進來還能同步文字回覆，效率大增。

▲Galaxy Z Flip 5G手機獨特摺疊造型非常小巧，輕易就能收納衣服口袋中。

▲Galaxy Z Flip 5G手機螢幕近乎零摺痕，上下摺疊螢幕還能同步開啟兩種不同程式，不必一直切換，使用更省事。

▲特殊摺疊螢幕讓Galaxy Z Flip 5G手機自拍多了各種不同角度，甚至不必打開手機，透過背蓋上顯示小視窗，就能直接自拍。

2020年受疫情影響，很多時候和所愛的人分享生活都依靠網路，拍照、自拍上傳社群表達思念，或與親友一起玩手遊陪伴彼此，模式延續至2021年，這時你需要一支Galaxy S20 FE 5G，廣角、超廣角和遠距三個後置鏡頭，以及變焦功能，無論遠在街角突然出現的小貓，還是近在眼前的美食照，都能輕鬆捕捉、記錄生活。前鏡頭3200萬畫素更方便隨時自拍或錄Vlog上傳，細膩呈現每一瞬間。連接5G網路時也幾乎無延遲，直播、視訊通話、遊戲連線，和親友即時共享歡樂時光。

▲Galaxy S20 FE 5G搭載3鏡頭和變焦功能，不受限距離，拿起手機一拍，隨時能留下最美好的生活記錄。

也想擁有一支能拍美照、爽玩一整天手遊的手機，但又希望2021年初荷包不立刻縮水，入手Galaxy A系列手機就對了，包括Galaxy A71 5G、 Galaxy A51 5G、Galaxy A42 5G皆搭載4+1鏡頭，能輕鬆拍出專業級照片，加上有4500mAh以上的大電量、支援閃電快充，擁有全日持久電力、讓玩樂不斷電！手機機背幾何線條搭配3D類玻璃材質，讓手機在把玩間閃動光澤質感，多種顏色可選，時尚帶著走。

▲左起為Galaxy A71 5G、 Galaxy A42 5G、Galaxy A51 5G，強大的拍照功能和大電量，足以滿足一般日常使用需求。

面對2021年的全新世界，已準備好要眼觀四面、搜羅情報好好衝事業，除了調整好心態，隨身使用Galaxy Note20 | Note20 Ultra 5G手機記事，更能提升工作效率。靈感一來，立刻用S Pen在手機上筆記下來，不必擔心筆跡潦草，S Pen一點筆跡自動修正變得清晰易讀，還能把手寫筆記變可複製貼上的文字，匯出成PPT或Word檔案，方便第一時間與同事共用。

▲SAMSUNG除了推出獨特的Galaxy Z Flip 5G摺疊手機（圖左），也推出附上S Pen的Galaxy Note20 | Note20 Ultra 5G（右），讓手機為工作加分。

▲使用S Pen的筆跡自動修正，隨手在Galaxy Note20 | Note20 Ultra 5G記下的筆記，一秒變清晰好讀。

出門在外臨時需要工作，筆電體積太大太重，又想在比手機更大的螢幕上處理公事？或是人在室外，使用手機玩遊戲，螢幕太小讓畫面細節出不來，盯久小螢幕眼睛又酸澀，Galaxy Tab S7+、S7、A7擁有12.4吋至10.4吋的顯示螢幕，讓視覺效果更凸顯、雙眼更舒適，而且機身纖薄，拿久也不覺得手痠。Galaxy Tab S7+、S7附帶S Pen不須額外購買，不論是繪畫或處理文書作業都將更加方便、快速。這三台平板皆支援閃電快充，短短時間內電量能迅速回到100%，工作拚勁火力不間斷。

▲Galaxy Tab S7+搭配最新處理器，快速強大且延遲少，讓輕盈平板成為玩樂和工作的最強夥伴。

讓手錶也在新的一年裡成為掌握新局的最佳助力，佩戴Galaxy Watch 3智慧手錶，能評估血氧飽和度數值或血液中的含氧量、記錄睡眠時間和品質、120多種居家運動和即時跑步回饋，都能幫助鍛鍊體能，維持健康的身體才有力量完成工作、盡情享受樂活。錶面還可查看回覆訊息也能接收照片，即時和世界保持通訊；獨特的實體旋轉錶圈設計精緻，質感滿分，戴上蘊含智慧功能和時尚外型的Galaxy Watch 3，成就2021最搶眼「錶」現。

▲Galaxy Watch 3結合手機功能以及健康技術，2021輕鬆開啟健康生活。

耳聽八方 聲動知曉世界大小事

不少人通勤時間沒閒著，選擇聽podcast吸收新聞新知或訓練語言聽力，2021也要持續保持「耳聽八方」的積極行動，透過Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，根據人體工學設計，提供耳內長時間配戴的舒適感。搭載主動式降噪（ANC），能消除外界噪音並捕捉周遭動靜，既能不受環境音干擾，增強學習成效，也無需擔心錯過身旁他人說話的聲音。

▲Galaxy Buds Live的耳機設計符合人體工學，久戴依舊很舒適。

經過2020讓人繃緊神經的一年，學會釋放壓力是2021必做的功課之一，聆聽喜歡的音樂有助讓人放鬆心情，戴上耳機按下PLAY準備好進入舒壓模式，Galaxy Buds+是搭載大單體雙喇叭的無線耳機，經由AKG的專業調校，提供渾厚的重低音與清脆的高音，讓人聽見更多音樂細節，耳機22小時超強續航力則能讓人盡情沉浸音樂世界中。

▲新的一年透過Galaxy Buds+用耳朵連結世界，享受音樂放鬆舒壓。

新的一年就是要有「星」氣象！Samsung貼心推出「眾星拱悅 星串聯過好年」活動，只要是在2021/2/28 23：59前購買指定機型的消費者，至三星官網「三星活動登錄專區」完成登錄程序後即可獲得登錄好禮。

活動網址：https://bit.ly/3qaej5B