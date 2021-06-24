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WFH第N天好需要神隊友！三星Neo QLED 8K量子電視　內外兼具的宅在家神器

▲三星Neo QLED 8K量子電視,SAMSUNG,環保包裝。（圖／翻攝自PEXELS、三星官網）

▲WFH第N天，突然覺得有一台好電視好重要。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

居家防疫第N天！宅在家裡總是特別沒有時間感，忘記數到第幾天，只覺得天天都有忙不完的瑣事，尤其是家中有孩子的時候，WFH此時不再是令人鬆一口氣的詞彙，而是比難熬更難熬的日常，天天烹煮三餐、清潔打掃，還要完成工作跟各種視訊會議，再加上時而失控的孩子們，WFH的每一天都像是一世人一樣漫長，不找點事情做實在撐不住，這時家中的電視就是好幫手。

▲三星Neo QLED 8K量子電視,SAMSUNG,環保包裝。（圖／翻攝自PEXELS、三星官網）

▲整天在家跟孩子朝夕相處，各種瑣事讓人好煩躁。（圖／翻攝自PEXELS）

天天宅在家，電視多工使用技能絕對要點好點滿，不管是邊開會邊簡報，還是揪朋友一起線上運動，或讓孩子利用電視螢幕遠端上課，休息時間還能全家一起追劇打電動，宅在家久了才發現有一台厲害的電視原來這麼重要！

▲三星Neo QLED 8K量子電視,SAMSUNG,環保包裝。（圖／翻攝自PEXELS、三星官網）

▲三星Neo QLED 8K量子電視讓畫面栩栩如生。（圖／翻攝自三星官網，下同）

現在一般家庭對電視要求除了螢幕大、高畫質、纖薄不佔空間且外觀美型之外，更要能支援各種跨平台需求，三星Neo QLED 8K量子電視不僅能整合多種跨平台支援功能，除了三星手機可以使用感應連結輕敲電視邊框即可將手機畫面投到電視上，iOS裝置也可以透過AirPlay 2將手機畫面投到電視上，將手機畫面投到電視後還可以使用多重視窗將電視畫面一分為四,同時顯示4個不同的訊號源，不論是視訊會議還是觀看有線電視或是即時觀看股市變化，全部可以同時在一台電視上完成，且還有獲得德國VDE的護眼認證，減少長時間觀看電視對眼睛的傷害，Neo QLED 8K量子電視是真8K的畫質，使用量子Mini LED技術讓畫質再升級、更細緻，其究極黑面板可以減少因環境光導致的反光問題，極廣域視角可以讓不論坐在電視的哪個方向都可以擁有一樣的色彩畫質，Neo 8K量子AI智慧處理器，能將非8K的訊號源提升至到類8K畫質，加上自動明暗偵測可以隨時偵測環境光自動調節畫面明暗。

▲三星Neo QLED 8K量子電視,SAMSUNG,環保包裝。（圖／翻攝自PEXELS、三星官網）

▲天天盯著小小的電腦螢幕讓人肩頸痠痛、眼壓飆高。（圖／翻攝自PEXELS）

WFH時間一長，作息變得不正常，連運動的機會都變少。各種工作或家事完成之後最需要站起來活動活動筋骨，媽媽整天被家中瑣事弄到好「阿雜」，沒關係透過三星Neo QLED 8K量子電視，揪姐妹們一起來視訊運動，跟著電視上播放健身畫面動起來，就算不能去健身房也能在家裡互相督促，在WFH期間讓生活更充實。

▲▼三星Neo QLED 8K量子電視,SAMSUNG,環保包裝。（圖／三星提供）

▲多重視窗功能滿足現代人一心多用的需求，且為WFH帶來更多娛樂趣味。（圖／三星提供）

喜歡看電影享受震撼影音的人，更會被三星Neo QLED 8K量子電視影院般的音效所驚豔，針對電影控也能提供如同坐在戲院觀影般的享受，多久沒有夫妻倆一起出門約會看電影？沒關係，有三星Neo QLED 8K量子電視，在家就能享受劇院效果，孩子睡了之後就準備好宵夜一起挑選一部喜歡的電影，在家中來個浪漫的午夜場約會吧！三星Neo QLED 8K量子電視的魔術音效讓聲音跟著畫面一起移動，在電視機前就可感受出色的環繞效果，且搭配Samsung Q系列 Soundbar還能展現出驚人的魔術音場，可讓電視揚聲器與Soundbar同時發聲，創造具有層次的立體環繞音場，而智慧抗噪模式更可偵測環境噪音並強化對話細節，不讓你漏聽每一句關鍵的對白。

▲三星Neo QLED 8K量子電視,SAMSUNG,環保包裝。（圖／翻攝自官網）

▲超寬電競螢幕比功能將電視結合電競螢幕，且支援次時代遊戲主機規格，讓Neo QLED 8K 量子電視成為你的神隊友。（圖／三星提供）

全家人的休閒時刻，親子之間一起打電動互相比拼更是超殺時間的行程，沈浸在遊戲中最討厭聲音跟畫面不同步，三星Neo QLED 8K量子電視的遊戲模式讓你玩遊戲時不卡頓累格，遊戲中也仿若親自上陣，讓孩子不出門也能放電！Game Bar遊戲工具列與可以調整畫面比例至21:9或32:9超款電競螢幕比，讓電視一秒變電競螢幕，更獲得AMD FreeSyncPremium Pro認證與德國VDE卓越遊戲效能認證最低5.8毫秒延遲。

▲三星Neo QLED 8K量子電視,SAMSUNG,環保包裝。（圖／翻攝自官網）

▲三星Neo QLED 8K量子電視輕薄美型輕鬆融入家居擺設，美型集線器設計讓外接裝置能更被妥善規劃。（圖／三星提供）

三星Neo QLED 8K量子電視是使用量子Mini LED技術，是過去LED燈泡的1/40，故可以有纖薄機身設計，故機身厚度僅有1.54cm，美型外觀直接融入家居擺設，且環保設計的太陽能智慧型遙控器，能透過太陽光或環境光線充電，減少電池的使用，三星電視更從2021起全面採用環境友善的環保包裝，拆封後還可將包裝紙箱製作成不同的家庭用品，跟孩子一起動手做，環保又好玩。

▲▼三星Neo QLED 8K量子電視,SAMSUNG,環保包裝。（圖／翻攝自三星FB）

▲三星2021年起所有電視包裝全面採用新型「環保瓦楞紙包裝」，可製作成各種家庭用品。（圖／翻攝自三星FB）

三星2021年起所有電視包裝全面採用新型「環保包裝」，簡化包裝外箱上的文字與圖案，並減少使用彩色油墨印刷，降低環境碳足跡，而將三星Neo QLED 8K量子電視的環保包裝（Samsung Eco-package）拆開後，跟著網頁上的步驟動手做，可製作成雜誌書報收納架、寵物最愛的小窩、簡易置物架⋯⋯等環保又實用的家庭用品，即日起至2021年12月31日前將三星電視包裝紙箱再造成品分享到Samsung的FB粉絲團貼文留言區，除了可以讓你的創意被更多人看見，還有機會抽中5,000元的7-11商品卡。WFH需要更多樂趣？現在就跟就讓上三星Neo QLED 8K量子電視陪你一起WFH。

紙箱再造教學網頁►https://reurl.cc/VXXz6y

動手做分享活動►https://www.facebook.com/100489613340306/posts/4042332592489302/

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