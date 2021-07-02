香菜比薩刷新三觀！　農委會揭密力挺：維生素C比番茄多3倍

▲農委會指出，香菜富含營養價值，含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

香菜是很常見的香料之一，有的人超愛，有的人卻很害怕它的香氣，必勝客近期推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，吸引不少人嚐鮮。農委會趁著此熱潮也推出香菜小知識，香菜富含營養價值，尤其維生素比番茄多3倍、胡蘿蔔素也高出黃瓜10倍。

農委會在臉書粉專表示，香菜其實富含營養價值，含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克！超過桃、梨和蘋果的含量，比番茄多3倍；胡蘿蔔素也比番茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。

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▲香菜小知識。（圖／農委會提供）

農委會指出，香菜又名芫荽(ㄩㄢˊ ㄙㄨㄟ)，有人說香菜起源於西亞，也有人說是地中海地區，由張騫從西域帶回中國，清朝初期來到台。彰化北斗的產量高居全台之冠，可以說是香菜的故鄉，雲林、台南、新北、宜蘭則有少量。

農委會說，香菜對土壤之適應性廣，相對溫度之要求則較為嚴格，生長適溫白天約17~25℃，高於30℃時生長遲緩，所以臺灣以春、秋、冬季較為適合種植。

農委會建議，在採購香菜時可挑選莖葉細嫩，容易枯黃、腐爛，而且也不易保存。所以採購時必須挑選葉片與莖部顏色翠綠，沒有損傷和病蟲害，菜梗沒有斷裂者為佳，腐爛、發黃的香菜儘量不要食用。

農委會也提供保存方法，清洗整理晾乾後，裝進保鮮盒中，放進冰箱冷藏，或分裝冷凍，需要時再解凍。



