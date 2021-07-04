父女愛吃蛇、田雞及生魚片！　「寄生蟲入侵腦」照片曝光

▲父女愛吃蛇、田雞及生魚片，腦部遭蟲蟲入侵「長3顆肉芽腫」。（圖／翻攝自福建衛生報）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸福建福州一名蘆姓男子3年前（2019年）因為癲癇反覆發作求醫，最後確認是罹患了「腦囊蟲病」，透過手術取出肉芽腫後才順利康復，不料他26歲的女兒日前也發生了相同的狀況，醫師仔細詢問2人平日飲食及生活習慣後，認為應該是父女平日喜愛吃蛇肉、田雞及生魚片，一旦處理不當就容易被寄生蟲寄生。

根據《福建衛生報》報導，蘆男的女兒日前突然暈厥，並且有反覆抽搐的情況，嚇得蘆男立刻帶她去醫院治療。醫生替蘆女檢查之後發現，女子的腦部中有3個肉芽腫、內藏囊蟲，確定女子應該是罹患「腦囊蟲病」，導致出現類似癲癇的情況，所幸經過手術治療後，目前已經康復出院。

▲蘆男也曾經罹患「腦囊蟲病」，手術取出約7毫米的肉芽腫。（圖／翻攝自福建衛生報）

由於蘆男3年前曾經罹患相同的疾病，當時醫生一樣在他的腦部發現肉芽腫，手術後取出3個直徑約7毫米的肉芽腫，檢驗後發現內藏囊蟲的蟲體。醫師認為，蘆姓父女會出現一樣的寄生蟲病變，應該是平日的飲食習慣導致，。

報導提到，蘆男一家人平日愛吃蛇肉、田雞、醉蝦及生魚片等，而且是自己烤著吃，沒有經過專業人士處理，上述部分食物一旦沒烤熟，吃下肚很容易感染寄生蟲。蘆男知情後，馬上讓全家人都進行體檢，所幸其他人並無感染寄生蟲的情況。

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