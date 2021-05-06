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她長髮爬滿「蠕動頭蝨」　蟲屍黃汁梳不完！網看完狂抓：頭超癢

@theliceangels

WORST LICE CASE IN THE WORLD. SHE HAD MILLIONS OF BUGS & WE GOT HER LICE FREE #theliceangels #FYP#foryoupage #weshiptreatments #Texas #Organic #Foryou

original sound - The Lice Angels

記者吳美依／綜合報導

美國德州診所「頭蝨天使」（Lice Angels）在TikTok分享執業至今遇過「最糟糕的案例」，執行長戴維斯（Miranda Davis）表示，一名小女孩頭上爬滿「數百萬隻小蟲子」，幸好接受救治後已經擺脫頭蝨。該影片在網路上瘋傳，許多網友看了都忍不住覺得「頭皮好癢」。

影片中，小女孩留著一頭烏黑長髮，但頭皮與髮根卻佈滿密密麻麻的蝨子，小蟲子的軀體不斷蠕動、爬行。診所職員替孩童梳頭，再把梳齒抹在衛生紙上，竟出現一灘蟲屍和黃色汁液混雜的液體，可見寄生蟲數量如此之多。幸好，小妹妹的頭髮最後恢復健康、柔順、光滑的狀態。

▲美國一名女童長滿頭蝨，接受治療後恢復烏黑亮麗的秀髮。（圖／TikTok@theliceangels）

▲美國一名女童長滿頭蝨，接受治療後恢復烏黑亮麗的秀髮。（圖／TikTok@theliceangels）

▲美國一名女童長滿頭蝨，接受治療後恢復烏黑亮麗的秀髮。（圖／TikTok@theliceangels）

「蝨子天使」擁有獨家有機驅蝨療法，經常在各社交平台記錄案例，也處理過許多「超級蝨子」（super lice）年幼患者，幫助夜不成眠的孩子。根據該診所提供的資訊，超級蝨子發生「基因突變，對於一些傳統治蝨藥物的活性成分產生抗藥性」，但外型與一般頭蝨無異，只能透過治療辨識。

居民塞塔拉（Jesse Serrata）大讚「蝨子天使」的服務，並在網路上留言，「我試過許多不同產品、處方和梳子，都無法除掉（頭蝨）……我的女兒們終於擺脫這些蟲子和頭蝨，們晚上睡得很好，非常開心（頭皮）不再發癢了。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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