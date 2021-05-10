超愛鮭魚生魚片！她爽吃後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲＋卵

▲專家表示，生魚片有滿滿的大腸桿菌，吃生魚片「就像在吃屎」。（合成圖／百度、微博）

圖文／CTWANT

許多人愛吃生魚片，但滿足了味蕾卻可能度身體造成傷害，還有專家指出近年生魚片的寄生蟲數量爆增，呼籲民眾不要再吃了！大陸深圳一名婦人因腹痛就醫，醫生發現她體內滿滿寄生蟲，甚至還在她體內繁殖、產卵，讓婦人嚇得半死！

▲大陸有女子吃太多鮭魚生魚片，引發腹痛就醫。（圖／百度）

據《搜狐》報導，婦人的兒子非常孝順，買了一大堆她最愛吃的鮭魚生魚片讓她大快朵頤，過了4個月她某日腹痛難忍就醫，醫生發現她有膽結石，而且膽汁裡竟有寄生蟲和蟲卵，詢問後高度懷疑就是4個月前那次狂吃生魚片所造成的。醫生表示，這種寄生蟲只要有一條就能自體繁殖，才會造成婦人體內都是寄生蟲，連膽汁裡都有；婦人經過治療已經出院，但恐怕這輩子吃生魚片都會有陰影了。

▲婦人體內都是寄生蟲，連膽汁裡都有。（圖／微博）

▲醫生認為婦人因寄生蟲而引起膽結石。（圖／搜狐）

美國華盛頓大學一項水產研究指出，魚類的寄生蟲在1978年至2015年間爆增283倍，寄生蟲被人類吃下肚後，會引發有如食物中毒的症狀，如噁心、嘔吐及腹瀉；佛羅里達大西洋大學研究還發現，愛吃生魚片的人，就連體內抗藥性都會增加！香港大學微生物學系教授袁國勇更說生魚片有滿滿的大腸桿菌，吃生魚片「就像在吃屎」。

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