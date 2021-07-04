夜市開放2.25平分公尺容納1人　黃偉哲：台南比照辦理

▲台南市長黃偉哲指出，台南市夜市開放，除之前提出的防疫規定外，每個人面積2.25平分公尺會列入防疫指導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部長陳時中表示，近來有些夜市重啟，人流也有明顯的增加，對於夜市也訂定管制的措施，禁止內用試吃外，對於每2.25平分公尺僅能容納一人，台南市長黃偉哲指出，台南市夜市開放除之前提出的防疫規定外，會列入防疫指導。

黃偉哲市長說，中央的規定台南會比照，會遵守中央的規定，事實上中央並沒有封閉夜市，台南市目前因疫情的關係，暫時封閉夜市，但是夜市要重啟市府也很歡迎，必須遵守防疫規定，遵守防疫規定再加一則就是每個人面積2.25平分公尺，我們就是依據中央的這個部分納入我們的防疫指導裡面，希望說夜市業者要開放，需要提出防疫計畫，市府審核通過後，就可以開放。

對於7月12日如微解封，有服務業者願意自費對員工快篩，建立好解封後的安全工作環境，市府是否能開放媒合快篩場地，支援專業人員認證快篩結果證明？另外如果篩出陽性反應，後續處理流程應為何？黃哲市長則說，只要是中央流行疫情指揮中心認可的快篩試劑，都可以去進行做購置，至於有些地方是醫用快篩，就是要請醫療人員來幫忙做快篩的服務，有些是居家快篩，只要依照指引上面的指示就可以來做，這不需要醫療人員來在旁邊幫你進行快篩。至於快篩的場所，市府會盡量來協調，如果有一些企業或者是移工，不管是在移工宿舍前面或是在企業前面，還是在另外一個第三地，市府都歡迎企業能夠跟衛生局詢問，衛生局會盡量瞭解到企業的地點，一起來努力來找出適合的位置來做。

黃偉哲也說，目前為止台南市很多施打站，中大型的施打站有些地方在平日是沒有做施打的服務，在假日才有施打。所以說有些地方，現在學校也在放暑假，所以要找到篩檢的地點並不難，但是請跟衛生局聯繫來幫忙。哪些試劑可以採用，就是中央流行疫情指揮中心有公布的這幾種試劑都可以採用。

衛生局長許以霖局指出，剛剛提到企業篩檢出陽性反應，是否由市府來接替後續流程，這個部分會根據目前企業快篩流程，媒合醫院盡速做PCR。

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