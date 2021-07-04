台中婦體質不宜接種…扯謊「醫同意打疫苗」！被戳破喊：好想出國

▲台中婦體質不適合接種疫苗，但卻為了出國玩而扯謊，冒險前往快打站要求施打。（示意圖，與本新聞無關／翻攝盧秀燕臉書）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市開設38處快打接種站，力拼疫苗覆蓋率，同時開放75歲以上長者、孕婦及1至6累族群施打莫德納疫苗；但昨一名婦人手持重大傷病卡前往快打站接種，經醫師評估後認為莫德納、AZ兩種疫苗都不適合接種，不料婦人卻謊稱醫師同意她施打，經衛生所護理師戳破謊言後，她才終於坦承「好想出國玩！」

惠文國小快打站醫師施勝桓指出，該名婦人因對顯影劑過敏，體質不適合接種mRNA疫苗，評斷不宜施打莫德納，且婦人又有血小板低下問題，AZ疫苗也不適合接種，因此當下評估後只好將婦人請回。

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不料婦人卻相當堅持施打疫苗，短暫離開後即又折返，還稱「主治醫生同意（打疫苗）了」，要求現場護理師替她接種，但婦人又因無法提出證明而遭到拒絕，最終眼看謊言被戳破，才終於吐實「我真的好想出國玩」，擔心若沒打到疫苗就無法出國，因此才會選擇扯謊。

對此，施勝桓則請婦人回診，評估詳細過敏史再請醫師衡量是否建議接種疫苗；施勝桓表示，大多數年滿18歲的國民都可以施打疫苗，但部分民眾對疫苗成分有過敏反應、或急性病症者，建議暫緩施打，以免引發不良反應。