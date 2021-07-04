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快訊／雨彈往南炸「7縣市」大雨特報　準颱風烟花接近晚起1地區變天

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今（4）日下午持續發布大雨特報，稍早雨區往南擴大，苗栗以北至新北山區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天各地大多仍為多雲到晴，由於太平洋高壓開始減弱，午後雷雨範圍將會擴大，午後除各地山區降雨機率高之外，西半部平地也有局部的短暫雷陣雨，請留意午後雷雨伴隨的瞬間大雨、雷擊、強陣風等現象。此外，由於熱帶性低氣壓外圍雲系接近，東南部及恆春半島也有零星短暫陣雨，晚上之後東部的降雨機率也將提高。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲準烟花颱風未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉宇其表示，今早生成的熱帶性低氣壓未來發展變數大，根據最新氣象資料顯示，其接近巴士海峽過程中，明白天不排除增加成颱風烟花，若一旦形成颱風對近海造成影響，就會視狀況發海警，氣象局也將視未來接近程度及暴風半徑大小判斷是否發陸警。

準颱風烟花預計周一、二通過巴士海峽，受到外圍環流影響，周一白天開始有雲系移入，東半部、南部山區有短暫陣雨，最接近時間點落在周一深夜到周二，屆時將帶來明顯降雨，東半部、南部山區有短暫陣雨，台東、恆春半島有局部大雨發生機率。

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