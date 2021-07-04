午後雷雨擴大！「烟花」颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

▲美國GEFS系集模式最新模擬熱帶系統未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平說，菲律賓東方海面到南海未來有一個低壓帶、低壓環流建立，由於環境適合熱帶系統發展，但到底在哪一個位置長出來，目前仍不確定，若今天（4日）有熱帶性低氣壓生成，當然有成颱機率，但要先有熱帶低壓才可能長出颱風，所以現在就僅是一個低壓帶移動。而美國GEFS系集模式最新模擬熱帶系統未來路徑圖也曝光。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今高壓有一些些減弱，西半部和其他山區午後雷雨比周六稍多一點，而花蓮、台東晚起水氣慢慢增多，有些零星陣雨出現。

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官欣平說，菲律賓東方海面到南海未來有一個低壓帶、低壓環流建立，主體會慢慢從菲律賓東方移到南海，預估周一、周二低壓雲系比較靠近台灣南邊，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生機率，而東北部有局部短暫陣雨，其他地區午後則有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



至於是否可能有颱風生成？官欣平分析，這一大片低壓帶有很多雲簇生成，由於環境適合熱帶系統發展，的確有可能發展，但到底在哪一個位置長出來，目前仍不確定，若今有熱帶低壓生成，當然有成颱機率，但要先有熱帶低壓才可能長出颱風，所以現在就僅是一個低壓帶移動。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第6號颱風「烟花」（In-Fa，澳門提供）。

官欣平進一步指出，若低壓比較強、比較接近台灣，聽起來比較危險，但主要影響就是東部、東南部和恆春半島水氣增加，而水氣程度有區別，可能從較大雨勢變成大雨。他表示，周三至周六各地多雲到晴，東南部和恆春半島仍有些水氣，有局部短暫陣雨，但較周一、周二緩和。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起至周三有大而鬆散的「低壓環流」，通過菲律賓進入南海，呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽；美國（GFS）模式亦有類似的模擬，但以通過巴士海峽的環流中心強度較強。

▼官欣平說，菲律賓東方海面到南海未來有一個低壓帶、低壓環流建立。（圖／氣象局）



吳德榮指出，兩模式皆模擬台灣附近周一起盛行東南風，視其攜帶水氣量之多寡，將主導近一周的天氣變化；另外，通過巴士海峽的環流中心，其強度發展為何？將造成不同程度的風浪增大、迎風面（花東及恒春半島）雨勢，應密切觀察。



吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今東南風帶來的水氣增多，熱力不穩定度提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，擴及平地的範圍增大，有較大雨勢，應注意。

吳德榮表示，周一至周三東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，低壓環流第2環流中心的外圍雲系，移入東半部及屏東，有局部陣雨，要注意較大雨勢！是否會有更大的影響？視其強度、距離而定，應持續觀察；周四至周六低壓雲系脫離，恢復高溫炎熱，大氣仍不穩定，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。

▼吳德榮指出，最新歐洲模式模擬周一20時地面圖（下圖左）顯示，有大而鬆散的低壓環流（紅虛線）進入南海，呈現2個環流中心，主中心（紅1）在南海發展，副中心（紅2）則在巴士海峽，台灣受東南風影響（紅箭）；美國模式亦有類似的模擬（下圖右），但在巴士海峽的環流中心強度較強。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

