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台南水道禽鳥餵食秀　精采程度不遜清境農場綿羊秀

▲台南山上水道博物館，連日來工作人員趁著天氣轉晴加緊處理雜草問題，不少附近的禽鳥也跟在後面伺機覓食蚯蚓及草堆的小蟲，園區天天上演特別的餵食秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上水道博物館，連日來工作人員趁著天氣轉晴加緊處理雜草問題，不少附近的禽鳥也跟在後面伺機覓食蚯蚓及草堆的小蟲，園區天天上演特別的餵食秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最近接連降雨，雖然順利解除旱象，但豐沛的雨水，也讓草木欣欣向榮，成長迅速，台南市多個古蹟園區草長為患，包括水道博物館等比較大的園區周邊，雜草甚至已經長到半人高，連日來工作人員趁著天氣轉晴加緊處理，不少附近的禽鳥也跟在後面伺機覓食蚯蚓及草堆的小蟲，園區天天上演特別的餵食秀。

文化局指出，隨著疫情逐漸降溫，中央開始思考微解封，甚至降低警戒層級，為了因應解封後可能帶來的旅遊人潮，台南市各古蹟區抓緊時間整理環境，尤其是包括山上花園水道博物館等戶外廣闊的園區，因前陣子接連豪雨過後，雜草蔓生迅速，目前也加緊清理，隨時做好迎接開園的準備。

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▲台南山上水道博物館，連日來工作人員趁著天氣轉晴加緊處理雜草問題，不少附近的禽鳥也跟在後面伺機覓食蚯蚓及草堆的小蟲，園區天天上演特別的餵食秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水道博物館表示，今年年初因為一直沒有下雨，園區草皮都已經出現乾枯狀況，不料接連大雨過後，雜草蔓生迅速，工作人員只能加緊處理，和草長速度賽跑，由於博物館加上淨水池區，廣達36公頃，除了人力割草機以外，比較大片的草地就得依靠座式割草機處理。

▲台南山上水道博物館，連日來工作人員趁著天氣轉晴加緊處理雜草問題，不少附近的禽鳥也跟在後面伺機覓食蚯蚓及草堆的小蟲，園區天天上演特別的餵食秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前每天上下午，工作人員都會開著割草車整理園區，看著割草機經過後，一片片雜草頓時變得整齊一致，直呼真療癒；除此之外，包括八哥、小捲尾、黃頭鷺、白鷺鷥等附近的禽鳥，也都會聚集在割草機後方伺機覓食翻土的蚯蚓及草堆的小蟲，工作人員表示，精彩有趣程度，可私毫不遜於清境農場的綿羊餵食秀呢。

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