千名警消自衛隊出動！熱海土石流2死20失蹤　大雨讓搜救一度中斷

▲警消及自衛隊投入約1000人持續搜救。（圖／路透）



文／中央社

日本靜岡縣熱海市昨天上午發生土石流災情，已知造成兩人死亡、約20人下落不明，警消及自衛隊投入約1000人持續搜救，但因當地雨勢不斷，搜救工作一度被迫暫時中斷。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，發生在日本時間昨天上午10時30分左右的靜岡縣熱海市伊豆山地區土石流，已知造成兩名女性罹難，另研判約有20人下落不明。

▲▼有消息指出約80棟民宅受損，也有日媒報導推估至少約130棟民宅受災。（圖／達志影像／美聯社）



土石流波及許多民宅，有消息指出約80棟民宅受損，也有日媒報導推估至少約130棟民宅受災，靜岡縣政府正調查詳細受災狀況。靜岡縣政府及熱海市政府尚無法精確掌握失蹤人數，推估約有20人至今仍下落不明。

另外，熱海市政府表示，截至目前為止已救出10名留在家中的民眾，其中一名男性輕傷。

由於氣象預報今天在土石流發生地區，仍可能降下高達一小時40毫米的雨量，而現地雨勢未歇，警消及自衛隊搜救工作在上午10時起暫時中斷。

▲雨勢過大導致警消及自衛隊搜救工作在上午10時起暫時中斷。（圖／路透）



熱海市政府今天舉行災害對策本部會議，市長齊藤榮說，上午6時起已開始災害現場搜救工作，「72小時是搶救人命的黃金時間」，希望相關人員竭盡全力做好工作崗位的事。

讀賣新聞報導，靜岡縣政府今天派員前往土石流災害地區實地調查，確認在土石流起點的附近坡面上，出現小型裂縫，研判未來仍可能發生50立方公尺到100立方公尺程度的小規模土石流。

靜岡縣政府已派兩名熱海土木事務所職員留守現場，到太陽下山前持續監控，盼避免二度發生災情。

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