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高雄2樓民宅崩塌奪命！女遭活埋亡　「判定危樓」明天強拆

記者吳奕靖、吳世龍、陳致平／高雄報導

高雄市鹽埕區五福四路一棟老舊兩層樓民宅3日傍晚突倒塌，壓倒一對母子， 40多歲的男子幸運被救出，母親卻送醫不治。根據附近鄰居表示，這棟木造房子已經有超過50年的歷史，先前屋主曾有意要翻修未果，如今卻造成意外。經土木技師會勘初判，這棟民宅為危樓，預計在明天進場拆除。

這起房屋倒塌意外發生於今日傍晚5點，消防隊獲報趕抵現場救援，第一時間迅速救出兒子，但母親卻被埋在廢墟中，救出後已無呼吸心跳，送醫不治。當地里長高陳文玲轉述，4年前有要重新翻修老宅，但是後來又作罷。據了解，這對母子平時撿拾資源回收物，家中堆了不少回收物品，加上木造房子老舊，推測是長期下來無法負擔重量造成憾事。

▲高雄市鹽埕區一棟民宅發生樓板倒塌意外，造成一名80歲婦人死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市鹽埕區一棟民宅發生樓板倒塌意外，造成一名80歲婦人死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

 ▲高雄市鹽埕區一棟民宅發生樓板倒塌意外，造成一名80歲婦人死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市鹽埕區一棟民宅發生樓板倒塌意外，造成一名婦人死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居轉述意外發生時的情況，表示聽到「碰」一聲巨響之後，接著聽見兒子一直淒厲哭喊著「媽媽」，覺得狀況不對，於是緊急出來查看，才知道發生慘劇。意外發生後，高雄市副市長史哲隨即到場，指示工務局找結構技師進行屋況鑑定，了解意外發生的原因。

工務局會同土木技師公會技師會勘，初估老舊民宅明顯是危樓，決議明天派遣人員進場拆除，預計在3個工作天內拆除清運雜物完畢。

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