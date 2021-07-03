薩爾瓦多在野黨資產遭檢扣押！　允追回遭挪用2.8憶台灣捐款

▲薩爾瓦多前總統佛洛瑞斯（Francisco Flores）。（圖／路透）
文／中央社
薩爾瓦多檢察總長辦公室今天查扣保守在野黨部分資產，還說已設法追回在2003年和2004年間台灣捐款中遭挪用的資金。
路透社報導，薩爾瓦多專責人員在警察探員的保護下，突擊搜查國家共和聯盟黨（Alianza Republicana Nacionalista）主要總部，扣押兩棟建築物和17輛車。國家共和聯盟黨曾在1989年到2009年執政。
La orden fue emitida luego que la Fiscalía General de La República de El Salvador solicitara al juez, esta mañana, el...由 Fiscalía General de La República de El Salvador 發佈於 2021年7月2日 星期五
檢察總長辦公室也凍結此黨在2月選舉中每票所獲得的補助金。總共查扣的資產和資金價值390萬美元（約新台幣1.1億元）。
檢察總長狄加度（Rodolfo Delgado）告訴媒體：「我們必須展開所有必要的行動，追回那些薩爾瓦多人有計劃地偷走的錢。」
國家共和聯盟黨未在第一時間回應路透社置評要求。
已故的佛洛瑞斯（Francisco Flores）曾在1999年到2004年擔任薩爾瓦多總統。根據調查，在薩爾瓦多2001年發生兩起強震後，佛洛瑞斯曾獲得台灣協助重建的捐款。
然而狄加度表示，1000萬美元（約新台幣2.8億元）捐款被轉到國家共和聯盟黨帳戶，之後用於資助佛洛瑞斯接班人薩卡（Antonio Saca）競選活動。薩卡2004年到2009年擔任總統。
路透社無法聯絡上薩卡。薩卡目前因貪汙罪服刑中。
Así se movieron los Cheques de Taiwán. pic.twitter.com/JWImCsGl3A— Jose Valdez (@JoseValdezSV) July 2, 2021
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在推特上宣布，其中一棟被查扣的建築物將改建成體育館供運動員使用，而公債將用於改造15間學校。
布格磊還說，位在首都聖薩爾瓦多（San Salvador）的國家共和聯盟黨建築物內的已故政黨創辦人道布依桑（Roberto d'Aubuisson）銅像，將會熔製成人孔蓋。
他在推特寫道：「正義終獲伸張。」
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