習近平放狠話喊統一　日本：「台灣安全很重要」關注中國軍事活動

▲日本防衛大臣岸信夫承諾，日方未來將持續關注中國的軍事活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

7月1日是中國共產黨建黨百年的日子，中國國家主席習近平在慶祝儀式上再次強調，中國並未地放棄統一台灣的夢想。對此，日本防衛大臣岸信夫表達了對台海和平的擔憂，也承諾，日方未來將持續關注中國的軍事活動。

據NHK報導，中國國家主席習近平在7月1日的中國共產黨建黨百年慶祝儀式上宣稱，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，更多次強調了一個中國的原則，勢要「粉碎任何台獨圖謀」。

▲習近平1日在天安門發表中共建黨百年演說。（圖／翻攝央視）

日本防衛大臣岸信夫2日召開記者會時指出，日本的立場是希望台灣周邊的問題都可以在和平的情況下被解決，因為台灣的安全對日本而言很重要，中國在缺乏透明度的情況下，持續大動作地增加國防開支、增強軍事能力，讓日本與國際社會對安全問題感到擔憂，因此日方未來將持續關注中國的軍事活動。

此外，《產經新聞》也報導，內閣官房長官加藤勝信1日被記者詢問對此事的看法時表示，「在日益嚴峻的安全環境中，在任何情況下保護日本領域以及國民的安全與和平生活，是政府最重要的責任，我們將繼續盡我們所能努力做好這一切。」

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