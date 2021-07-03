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台中本土再+0　境外+2美日入台檢疫期滿前採檢確診

▲台中6人住彰化防疫旅館遇大火1死3傷，市長盧秀燕表示，立刻啟動關懷機制。（圖／市府提供）

▲市長盧秀燕。資料畫面。（圖／市府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市3日本土確診依然「嘉玲」！市府記者會中說明，新增2例為日本、美國的境外移入，於檢疫期滿前採檢，無症狀確診。市府表示，2例均無公共場域足跡，目前收治住院治療中。

台中市長盧秀燕今天下午召開台中市流行疫情指揮中心記者會，由衛生局長曾梓展說明確診者狀況。曾梓展表示，今天新增2個案均為境外移入，案15063為太平區24歲男性，無症狀，6月18日自日本入境，搭防疫計程車到台中防疫旅館居家檢疫，期間無症狀，7月1日期滿前採檢確診。

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▲▼台中市長盧秀燕與衛生局長曾梓展出席0703疫情記者會。（圖／台中市政府提供）

案15079為北屯區60歲女性，無症狀，6月18日自美國入境採居家檢疫，期間無症狀，7月1日期滿前採檢確診。以上兩例個案入境後均直接進行檢疫，無公共場域足跡。

另外，中市府昨日針對新增2例本土確診個案，立刻成立前進指揮所與2處快篩站，美麗殿社區快篩站昨晚加班篩驗共1098人，全數陰性，今天上午仍繼續快篩。

▲▼盧秀燕視察疫苗快打站。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕視察疫苗快打站。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕也親到現場視察並表示，目前就是「跟病毒賽跑！」Delta病毒侵入台灣，因美麗殿社區住戶密集，為圍堵病毒、斬斷傳播鏈，市府不敢大意採「高規格處理」，呼籲鄰近住戶主動前往篩驗，共同全力圍堵疫情。

她表示，美麗殿社區有2名住戶確診，且兩案於東區十甲旺市場工作，由於該社區為台中大型社區，約2000至3000名居民，市府擔心市場和住戶有感染情形，第一時間隨即成立前進指揮所，並分別在十甲旺市場及美麗殿社區各設1處快篩站。所幸十甲旺市場昨日篩驗結果全數陰性；美麗殿社區則持續篩驗至昨晚，結果也全數陰性。但因社區住戶多，加上確診個案5月底才從俾士麥金邸陸續搬至對街的美麗殿社區，因此今天持續篩檢。

「小地方注意，才不會變成防疫破口！」盧市長重申，今日來篩檢的民眾秩序良好，皆保持社交距離，由於美麗殿社區只有一個入口，市府基於過去成立前進指揮所的經驗，讓對面社區的民眾10個人一組來篩檢，所以沒有蜂擁而至的情形，民眾可以放心，請附近居民盡快前往篩驗。此外，這附近的7-11及全聯人員已於昨日全數篩檢完畢。

此外，全市67處快打站今、明兩日登場，開放已造冊但尚未施打的75歲以上長輩接種，盧市長視察完快篩站後，隨即前往進德國小快打站關心施打情形，其中不乏有長輩、長照人員及身障者，盧市長皆一一問候。接種後的民眾表示，此次選定的場所及動線流程皆適宜，有機會施打疫苗，覺得更安心。

大同大同國貨好～～～


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